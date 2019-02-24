Год терпимости: $ 100 млн долгов списали в ОАЭ 3 тысячам граждан

Власти ОАЭ решили простить гражданам $100 млн долгов
В Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) правительство страны оказало помощь более чем 3 тыс. гражданам, имевшим задолженность перед банками, сообщает Gulfnews. По итогам переговоров с банками те простили задолженность в размере 361 млн дирхамов (более $98 млн).
Власти страны провели переговоры с 13 банками. Председатель Высшего комитета Фонда урегулирования задолженности правительства страны Джабер Мохаммад Аль-Сувейди объяснил, что эта мера направлена на то, чтобы обеспечить достойный уровень жизни всем гражданам страны. Прощение долгов должно поддержать максимально возможный уровень социальной стабильности, сказал он.
Аль-Сувейди подчеркнул, что эта инициатива укладывается в рамки курса, объявленного властями страны. Ранее эмир Абу-Даби и президент ОАЭ Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил о начале «года терпимости» в стране.
Представители банков также заявили, что этот шаг нацелен на снижение социального бремени на простых граждан и «продвижение ценностей терпимости».
Власти ОАЭ неоднократно принимали схожие меры. В январе 2012 года Халифа ибн Зайд Аль Нахайян объявил, что 6,8 тыс. гражданам страны будут прощены долги на общую сумму $540 млн. Под долговую амнистию попали те граждане, чья задолженность не превышает $270 тыс.
Источник: РБК
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ну,от наших властей и банкиров такое хрен дождешься..)
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