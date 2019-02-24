40 VIP-ручек за почти 500 тыс рублей купила дочка «Газпрома»
Розыск: водитель на Nissan сбил подростка и скрылся с места ДТП в Новосибирске
Сгорела котельная в дачном обществе «Дружба» в Бердске
Бетонная плита раздавила рабочего в кинотеатре «Космос» в Новосибирске
Оживились мальчики: стриптиз подарили полицейским Бурятии к 23 февраля
Скончался пассажир грузовика Hino после ДТП с КамАЗом под Бердском
Актер Серебряков обвинил Россию в «создании нескольких войн»
С Днем защитника Отечества поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»
Сгоревшие трупы двоих стариков нашли после пожара в Бердске
Сгорели два человека на пожаре у Сретенской церкви в Бердске
Думаю тем кому они хотят подарить эти ручки не особо то и нужны!!!!! Лучше отдали эти деньги на лечение детей, для которых собирают по несколько рублей через смс. И сами бы попиарились за счет этого.
4 0
вы, им ещё , построить заводы и фабрики с достойными зарплатами, для всех кроме управленцев предложите. вместе поржём.
0 0
Да на кой чёрт структурам Газпрома пиариться? Им совершенно пофиг, газ качается, деньги капают, жизнь в шоколаде, а хорошие и дорогие ручки, это дело важное
Ну, не может какой топ-менеджер с зарплатой в несколько миллионов рублей, подписывать документы ручкой за 20 рублей, сами подумайте, ужас какой, коллеги засмеют
0 0