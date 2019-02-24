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40 VIP-ручек за почти 500 тыс рублей купила дочка «Газпрома»

По договору нужно поставить 10 ручек из категории «ручки чертежные для туши, авторучки, стилографы и прочие ручки», еще 10 – это шариковые ручки и еще 20 — перьевые авторучки.

24.02.2019 Фото: Flickr 3 коммент.
 
40 VIP ручек за почти 500 тыс рублей купила дочка Газпрома

Компания «Газпром трансгаз Сургут» закупила 40 VIP-ручек почти на полмиллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок, пишет РИА Новости.
Компания заключила договор на «поставку канцелярских товаров категории VIP», согласно которому нужно поставить 10 ручек из категории «ручки чертежные для туши, авторучки, стилографы и прочие ручки», еще 10 – это шариковые ручки и еще 20 — перьевые авторучки.


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(3) Комментариев

  1. Серый волк

    Думаю тем кому они хотят подарить эти ручки не особо то и нужны!!!!! Лучше отдали эти деньги на лечение детей, для которых собирают по несколько рублей через смс. И сами бы попиарились за счет этого.

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    • Аноним

      вы, им ещё , построить заводы и фабрики с достойными зарплатами, для всех кроме управленцев предложите. вместе поржём.

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    • Поросёнок Пётр

      Да на кой чёрт структурам Газпрома пиариться? Им совершенно пофиг, газ качается, деньги капают, жизнь в шоколаде, а хорошие и дорогие ручки, это дело важное ;)
      Ну, не может какой топ-менеджер с зарплатой в несколько миллионов рублей, подписывать документы ручкой за 20 рублей, сами подумайте, ужас какой, коллеги засмеют ;)

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