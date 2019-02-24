40 VIP-ручек за почти 500 тыс рублей купила дочка «Газпрома»

Компания «Газпром трансгаз Сургут» закупила 40 VIP-ручек почти на полмиллиона рублей, следует из материалов на портале госзакупок, пишет РИА Новости.

Компания заключила договор на «поставку канцелярских товаров категории VIP», согласно которому нужно поставить 10 ручек из категории «ручки чертежные для туши, авторучки, стилографы и прочие ручки», еще 10 – это шариковые ручки и еще 20 — перьевые авторучки.