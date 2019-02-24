КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1ку Микр 56 ОТС 1450 89130110664
Продам 1ку Микр 56 ОТС 1450 89130110664
Продам 1ку Ключевая 57/2
ПРОДАМ КВАРТИРУ 8913-772-2321 Надежда
Продам студию, Кристальная, 79231769751
Продам студию, Гранитная, 79231769751
Продам четырёхкомнатную
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

40 VIP-ручек за почти 500 тыс рублей купила дочка «Газпрома»

Розыск: водитель на Nissan сбил подростка и скрылся с места ДТП в Новосибирске

Сгорела котельная в дачном обществе «Дружба» в Бердске

Бетонная плита раздавила рабочего в кинотеатре «Космос» в Новосибирске

Оживились мальчики: стриптиз подарили полицейским Бурятии к 23 февраля

Скончался пассажир грузовика Hino после ДТП с КамАЗом под Бердском

Актер Серебряков обвинил Россию в «создании нескольких войн»

С Днем защитника Отечества поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

Сгоревшие трупы двоих стариков нашли после пожара в Бердске

Сгорели два человека на пожаре у Сретенской церкви в Бердске

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Розыск: водитель на Nissan сбил подростка и скрылся с места ДТП в Новосибирске

Очевидцев происшествия полицейские просят позвонить по телефонам: 232-23-51, 232-23-21, или 002.

24.02.2019 Нет комментариев
 
Розыск: водитель на Nissan сбил подростка и скрылся с места ДТП в Новосибирске

За совершение дорожно-транспортного происшествия разыскивается водитель на автомобиле «Ниссан Санни» белого цвета

23 февраля в 21.30 неустановленный водитель следовал по улице Технической со стороны улицы Коминтерна в сторону улицы Воронежская, сообщает МВД по НСО. В пути следования у дома №1а улицы Коломенская по улице Техническая совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который следовал в попутном направлении по ходу движения автомобиля. После чего водитель автомобиля скрылся с места ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мальчик 2004 года рождения, который с сотрясением головного мозга госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства аварии. За совершение дорожно-транспортного происшествия разыскивается водитель на автомобиле «Ниссан Санни» белого цвета.

Очевидцев происшествия полицейские просят позвонить по телефонам: 232-23-51, 232-23-21, или 002.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
40 VIP-ручек за почти 500 тыс рублей купила дочка «Газпрома» Розыск: водитель на Nissan сбил подростка и скрылся с места ДТП в Новосибирске Сгорела котельная в дачном обществе «Дружба» в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

СКИДКА
ООО Похоронный дом "Обелиск"
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика