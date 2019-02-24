Розыск: водитель на Nissan сбил подростка и скрылся с места ДТП в Новосибирске

23 февраля в 21.30 неустановленный водитель следовал по улице Технической со стороны улицы Коминтерна в сторону улицы Воронежская, сообщает МВД по НСО. В пути следования у дома №1а улицы Коломенская по улице Техническая совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, который следовал в попутном направлении по ходу движения автомобиля. После чего водитель автомобиля скрылся с места ДТП. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадал мальчик 2004 года рождения, который с сотрясением головного мозга госпитализирован в медицинское учреждение.

В настоящее время по данному факту сотрудники полиции проводят проверку, устанавливаются причины и обстоятельства аварии. За совершение дорожно-транспортного происшествия разыскивается водитель на автомобиле «Ниссан Санни» белого цвета.

Очевидцев происшествия полицейские просят позвонить по телефонам: 232-23-51, 232-23-21, или 002.