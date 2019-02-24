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Розыск: водитель на Nissan сбил подростка и скрылся с места ДТП в Новосибирске
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С Днем защитника Отечества поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»
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