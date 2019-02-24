Бетонная плита раздавила рабочего в кинотеатре «Космос» в Новосибирске
Оживились мальчики: стриптиз подарили полицейским Бурятии к 23 февраля
Скончался пассажир грузовика Hino после ДТП с КамАЗом под Бердском
Актер Серебряков обвинил Россию в «создании нескольких войн»
С Днем защитника Отечества поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»
Сгоревшие трупы двоих стариков нашли после пожара в Бердске
Сгорели два человека на пожаре у Сретенской церкви в Бердске
Медведев отменяет клетки в судах для арестованных
Дорогое удовольствие: Доплатить за прошлогоднее тепло по 7000 рублей придется в Бердске
Эпидемия кори из-за религиозного сообщества вспыхнула в Новосибирске