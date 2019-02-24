Бетонная плита раздавила рабочего в кинотеатре «Космос» в Новосибирске

23 февраля ближе к вечеру в 17:50 на телефон оперативного дежурного МАСС поступила информация об обрушении бетонной плиты в ремонтируемом здании кинотеатра «Космос», расположенного на ул. Б. Хмельницкого в Калининском районе города. В результате обрушения, плитой придавило рабочего, требуется помощь спасателей, сообщают спасатели в группе МАСС.

На место происшествия срочно выехал оперативный экипаж спасателей МАСС. Прибыв по указанному адресу спасатели приступили к подъёму 2 бетонных плит. На месте уже работали спасатели СПСЧ. С помощью гидравлического аварийно-спасательного оборудования спасатели извлекли тело погибшего неустановленного мужчины из-под бетонной конструкции. На вид мужчине около 40 лет. Он погиб от травм, несовместимых с жизнью. Тело мужчины было передано сотрудникам отдела полиции и бригаде врачей скорой медицинской помощи.

Обстоятельства происшествия уточняются.

Время окончания работы 18:21.