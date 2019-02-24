Сгорела котельная в дачном обществе «Дружба» в Бердске

Пожар произошел вечером в субботу в дачном доме в Бердск, сообщили в управлении МЧС по Новосибирской области.

23 февраля в 22:19 загорелся дом в бердском СНТ «Дружба» по ул. Линейная. На момент прибытия первого подразделения горела кровля здания. В результате пожара огнем повреждена кровля котельной пристроенной к дому. Дачный дом не поврежден.

«Дружба» расположена в Микрорайоне.

В 23:35 пожар был ликвидирован. На тушение привлекалось 2 единицы техники и 8 человек личного состава.