Скончался пассажир грузовика Hino после ДТП с КамАЗом под Бердском

На трассе в Искитимском районе на границе с Бердском в ночь на субботу произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

23 февраля около четырех часов утра в Искитимском районе 39-летний водитель, управляя автомобилем «Хино», двигался по трассе Р-256 в сторону Бердска, и в пути следования, на 42-м километре трассы, совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, стоявшим на обочине.

-В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летний пассажир автомобиля «Хино» был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии, — рассказали в полицейском ведомстве.