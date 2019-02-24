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Скончался пассажир грузовика Hino после ДТП с КамАЗом под Бердском

«Хино» в ночь на 23 февраля врезался в стоявший на обочине трассы Р-256 большегруз. 25-летний мужчина скончался в больнице от полученных травм.

24.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Скончался пассажир грузовика Hino после ДТП с КамАЗом под Бердском

Смертельное ДТП произошло на границе с Бердском

На трассе в Искитимском районе на границе с Бердском в ночь на субботу произошло ДТП со смертельным исходом, сообщили в управлении МВД по Новосибирской области.

23 февраля около четырех часов утра в Искитимском районе 39-летний водитель, управляя автомобилем «Хино», двигался по трассе Р-256 в сторону Бердска, и в пути следования, на 42-м километре трассы, совершил столкновение с автомобилем КамАЗ, стоявшим на обочине.

-В результате дорожно-транспортного происшествия 25-летний пассажир автомобиля «Хино» был доставлен в медицинское учреждение, где от полученных травм скончался. В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии, — рассказали в полицейском ведомстве.


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