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Оживились мальчики: стриптиз подарили полицейским Бурятии к 23 февраля

После публикации видео «грязных танцев» уволили сотрудницу, которая инициировала стриптиз в полиции. Стоит заметить, не все сотрудники в погонах смотрели стриптиз, кто-то прятал глаза за ладошкой. (ВИДЕО)

24.02.2019 Фото: стоп-кадр Нет комментариев
 
Оживились мальчики: стриптиз подарили полицейским Бурятии к 23 февраля

В Бурятии уволили сотрудницу МВД за организацию стриптиза в отделении

Ролик с полуголой девушкой сняли в Улан-Удэ

Недавно в паблике «Омбудсмен полиции» «ВКонтакте», где насчитывается более 200 тысяч подписчиков, появилось любопытное видео. На кадрах видно, как красивая стройная девушка в чёрном нижнем белье и чулках исполняет эротический танец перед сотрудниками в форме под хорошо всем известную композицию «Stop» британской певицы Сэм (Саманты) Браун.

— Всё, что тебе нужно знать про корпоративы в МВД к 23-му февраля, – написал в комментарии к ролику автор, пожелавший остаться неизвестным.

За считанные часы видеозапись собрала более 50 тысяч просмотров и сотни противоречивых комментариев. Где именно её сделали, не уточняется. Однако местные telegtam-каналы утверждают, что столь оригинальным образом с Днём защитника Отечества своих коллег решили поздравить сотрудники Октябрьского отдела полиции Улан-Удэ, а действо происходит там же, в актовом зале.

Можно заметить, что многие «виновники» торжества смутились, опустили глаз в пол и на полуобнажённую красотку почти не смотрят. А вот женщины, присутствующие в зале, громко смеются и снимают танец на камеру, изредка комментируя происходящее: «Ох, оживились мальчики!». А ещё они то и дело подкалывают сослуживцев: «Жаргал, не та реакция!». Заметили это и участники сообщества: «Мужики сидят, жмутся да за торты держатся, а бабы гогочут вовсю», пишет https://www.infpol.ru.

Кстати, именно имя Жаргал, прозвучавшее за кадром, убедило многих интернет-пользователей, что на ролике – именно наши земляки из Октябрьского отдела полиции. Подтвердил это и источник infpol.ru.

Согласно другой версии, стриптизёршу на 23 февраля заказали для полицейских из Якутии.

— Возможно, это прошлогодняя запись и происходящее связано с какой-то другой праздничной датой, – подчёркивает издание.

Так или иначе, скандал разгорелся грандиозный, а в Рунете увиденное назвали «популяризацией разврата».

В МВД по Республике Бурятия в кратчайшие сроки проведена служебная проверка по факту приглашения танцовщицы на торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, сообщает МВД Бурятии. По результатам проверки старший дознаватель отдела дознания Отдела полиции № 2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ, организовавшая это выступление, уволена из органов внутренних дел.
За низкий уровень воспитательной работы объявлены предупреждения о неполном служебном соответствии заместителю начальника Управления по работе с личным составом МВД по Республике Бурятия, начальнику Управления МВД России по г. Улан-Удэ и его помощнику по кадрам, начальнику отдела полиции №2 Управления МВД России по городу Улан-Удэ и его заместителю.


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