Актер Серебряков обвинил Россию в «создании нескольких войн»

Алексей Серебряков раскритиковал россиян за то, что они должны демонстрировать «псевдопатриотизм». Об этом актер заявил в ходе выступления на форуме в Лондоне, пишет РИА Новости.

По словам Серебрякова, это связано с тем, что Россия за последние 20 лет «создала несколько войн».

«Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию, я имею в виду в том числе африканские республики», — заявил Серебряков.

Какие именно африканские страны он подразумевает, артист не уточнил, как и не стал пояснять, в чем именно, по его мнению, виновата Россия.

Серебряков не в первый раз выступает с антироссийскими высказываниями. Так, ранее он заявил, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве».

Алексей Серебряков — народный артист России. Он снимался во многих фильмах, наибольшую известность ему принесли роли в картинах «9 рота», «Обитаемый остров», «Груз 200», «Левиафан», а также в сериале «Бандитский Петербург».

В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду. В качестве причин своего отъезда он назвал неблагоприятную социальную обстановку в стране и «рост нетерпимости».