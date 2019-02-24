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Актер Серебряков обвинил Россию в «создании нескольких войн»

Алексей Серебряков раскритиковал россиян за то, что они должны демонстрировать «псевдопатриотизм».

24.02.2019 Фото: Википедия 16 коммент.
 
Актер Серебряков обвинил Россию в создании нескольких войн

Актер Серебряков обвинил Россию в «разжигании войн»

Алексей Серебряков раскритиковал россиян за то, что они должны демонстрировать «псевдопатриотизм». Об этом актер заявил в ходе выступления на форуме в Лондоне, пишет РИА Новости.
По словам Серебрякова, это связано с тем, что Россия за последние 20 лет «создала несколько войн».
«Я имею в виду Грузию, Чечню, Украину, Сирию, я имею в виду в том числе африканские республики», — заявил Серебряков.
Какие именно африканские страны он подразумевает, артист не уточнил, как и не стал пояснять, в чем именно, по его мнению, виновата Россия.
Серебряков не в первый раз выступает с антироссийскими высказываниями. Так, ранее он заявил, что национальная идея России заключается «в силе, наглости и хамстве».
Алексей Серебряков — народный артист России. Он снимался во многих фильмах, наибольшую известность ему принесли роли в картинах «9 рота», «Обитаемый остров», «Груз 200», «Левиафан», а также в сериале «Бандитский Петербург».
В 2012 году актер вместе с семьей покинул Россию, эмигрировав в Канаду. В качестве причин своего отъезда он назвал неблагоприятную социальную обстановку в стране и «рост нетерпимости».


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(16) Комментариев

  1. Гость

    Ну всё взялись СМИ за него.

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  2. Аноним

    Не нужно ;)

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  3. Аноним

    Либертинаж.Как основа богемной российской аналитики.
    Заявляют заявлялы про то что они будут непокорно заявлять.

    Thumb up 2 Thumb down 5

  4. ххх

    актер полностью прав

    Thumb up 8 Thumb down 9

    • Аноним

      прав в чем?
      Горбачевская нац политика привела к развязыванию межнациональных конфликтов на пост советском пространстве.Любые попытки скажем ТЭС
      или ОДКБ.Приводили к припадкам в информ системе
      часть которой радио свобода.
      Далее оказалось что и американское общество притерпело ряд трансформаций.От мы великие.
      До бойни в магадишо.
      Что в конечном итоге привело ..Впрочем вы осилили
      фильм французских кинематографистов дом?

      Thumb up 2 Thumb down 7

    • Аноним

      Вот простой пример.
      Польская клубника.Где ее продают?
      Кто ее выращивает?Попробуйте со своим виденьем мира.
      обыграть все возможные варианты…мож че поймете.. =)

      Thumb up 1 Thumb down 3

  5. Аноним

    Россия без войны это сон

    Thumb up 5 Thumb down 4

  6. Аноним

    НВР — так претензий к его работе нет, даже наоборот. А лишать работы за мнение, хм… в общим догоним и перегоним хохлов с тылу.

    Thumb up 6 Thumb down 2

    • Аноним

      Почему? Монетизировать наиболее выгодно свой талант он может только в голивуде.
      Пусть его и покоряет.

      Thumb up 4 Thumb down 5

      • Аноним

        Да сам он решит где и за какие деньги работать.
        Претензий то выдумать даже киселев не может, как к актеру :-D

        Thumb up 5 Thumb down 3

        • Аноним

          Я могу.Российский кинематогроф пребывает в упадке.Живет на дотации.Ему нужна свежая кровь
          и свежие идеи а эти заседелись.А втюхивать деньги налогоплательщиков..в пост совковую мутатень.
          Кассовые сборы вот мерило успеха!
          Пусть конечно работает но без гос заказа.
          Без этих ай ай не 37 год.
          Ставте на свои деньги что хотите.

          Thumb up 1 Thumb down 3

        • Аноним

          А киселев ваш не авторитет.
          Тоже мне нашли мыслителя всех времен и народов.

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  7. Аноним

    Да, у него бабки есть, он может

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  8. аксакал

    Псевдопатриотизм — это сейчас хорошая, модная, вещь для монетизации. Гранты там всякие дают под это дают. Надо только кукарекать почаще про великую Россию, про то какая мы «цивилизация» и прочую шовинистскую лабуду нести. Кстати, все то мы уже проходили при социализме, когда пропагандоны друг другу доказывали преимущества социализма перед капиталистическим способом производства. :-D

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  9. Гость

    Славу, звания, деньги — все получил в стране, которую теперь ненавидит. Хочет дальше обсирать страну, — живи, зарабатывай деньги, титулы в другом месте.

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