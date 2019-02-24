Актер Серебряков обвинил Россию в «создании нескольких войн»

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Ну всё взялись СМИ за него.
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Не нужно
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Либертинаж.Как основа богемной российской аналитики.
Заявляют заявлялы про то что они будут непокорно заявлять.
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актер полностью прав
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прав в чем?
Горбачевская нац политика привела к развязыванию межнациональных конфликтов на пост советском пространстве.Любые попытки скажем ТЭС
или ОДКБ.Приводили к припадкам в информ системе
часть которой радио свобода.
Далее оказалось что и американское общество притерпело ряд трансформаций.От мы великие.
До бойни в магадишо.
Что в конечном итоге привело ..Впрочем вы осилили
фильм французских кинематографистов дом?
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Вот простой пример.
Польская клубника.Где ее продают?
Кто ее выращивает?Попробуйте со своим виденьем мира.
обыграть все возможные варианты…мож че поймете..
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Россия без войны это сон
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как часто вижу я сон.
ваш удивительный сон.
в котором гопака танцует пан гордон.
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НВР — так претензий к его работе нет, даже наоборот. А лишать работы за мнение, хм… в общим догоним и перегоним хохлов с тылу.
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Почему? Монетизировать наиболее выгодно свой талант он может только в голивуде.
Пусть его и покоряет.
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Да сам он решит где и за какие деньги работать.
Претензий то выдумать даже киселев не может, как к актеру
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Я могу.Российский кинематогроф пребывает в упадке.Живет на дотации.Ему нужна свежая кровь
и свежие идеи а эти заседелись.А втюхивать деньги налогоплательщиков..в пост совковую мутатень.
Кассовые сборы вот мерило успеха!
Пусть конечно работает но без гос заказа.
Без этих ай ай не 37 год.
Ставте на свои деньги что хотите.
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А киселев ваш не авторитет.
Тоже мне нашли мыслителя всех времен и народов.
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Да, у него бабки есть, он может
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Псевдопатриотизм — это сейчас хорошая, модная, вещь для монетизации. Гранты там всякие дают под это дают. Надо только кукарекать почаще про великую Россию, про то какая мы «цивилизация» и прочую шовинистскую лабуду нести. Кстати, все то мы уже проходили при социализме, когда пропагандоны друг другу доказывали преимущества социализма перед капиталистическим способом производства.
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Славу, звания, деньги — все получил в стране, которую теперь ненавидит. Хочет дальше обсирать страну, — живи, зарабатывай деньги, титулы в другом месте.
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