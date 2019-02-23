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Люди добрые, подскажите хорошего юриста для консультации на тему мошенничество аферы

Заранее спасибо.

23.02.2019 Один комментарий
 
В рубрику «Сообщи свои новости» написал я:
Люди добрые, подскажите хорошего юриста для консультации на тему мошенничество аферы. Желательно недорогого, а то с деньгами проблемы. Заранее спасибо.


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(1) Комментарий

  1. 123

    По мошенничеству и аферам обращайтесь к мошенникам и аферистам, юристы по такому не консультируют:)
    Юристы консультируют на тему законов и как их можно применять.
    Адвокат (вроде тоже юрист, но не совсем) расскажет вам как выйти сухим из воды.
    Прокурор (вот тоже юрист, да не совсем) расскажет вам как засадить по статье.
    Всё очень сильно зависит от того, с какой целью нужна консультация. Гугл вам даст ее бесплатно, всего-то нужно сформулировать правильно вопрос, можно и судебные дела найти и практики и законы. А вот к специалисту нужно приходить уже с конкретным вопросом «как сделать то-то» или «как лучше сделать вот это» или какой-то свой в том же духе. Чем меньше денег — тем конкретнее вопрос должен быть, иначе будет не консультация а рассказ как космические корабли бороздят просторы большого театра.

    Ну и сами понимаете ценник на консультацию зачастую зависит от квалификации. Недорого скорее всего эквивалентно «абы как».

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