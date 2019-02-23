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Сгорели два человека на пожаре у Сретенской церкви в Бердске

Полностью выгорели два дома. Семья с тремя детьми осталась без крыши над головой.

23.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Анастасии Солодковой Нет комментариев
 
Сгорели два человека на пожаре у Сретенской церкви в Бердске

В сгоревшем доме жили двое пенсионеров. Они сгорели

Утром 23 февраля в Бердске произошел крупный пожар. Погибли два человека. Сгорели два частных дома. Семья с тремя детьми осталась без крова.

Подробности — в ближайшее время.


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