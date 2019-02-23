С Днем защитника Отечества поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

С Днем защитника Отечества поздравляем прежде всего мужчин, тех, кто знает, что такое воинская служба, кто предан ей и сейчас. Военные ощущают ответственность перед семьей и Родиной особенно. Для них эти понятия определяют смысл жизни.

Ратный труд всегда был в почете в России, поскольку вся история страны связана с ее защитой. И армия всегда была надежной опорой народа, помогла сохранить независимость государства.

Бердск так или иначе имеет связь с российским воинством. Много лет в городе дислоцировались войсковые соединения, вокруг которых сформировалось свое, особенное сообщество. Память и люди из вертолетного полка и бригады спецназа остались. Кадетский корпус растит будущих военных, которые придут на смену нынешним защитникам Отечества. Город хранит военные традиции, чтит ветеранов Великой Отечественной войны, которые своим примером, ценой собственной показали, что значит Родину защищать.

23 февраля – праздник мужества, благородства и чести! От всей души желаем всем защитникам Отечества творческих успехов, счастья, благополучия. Пусть трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всегда легко преодолимы. Крепкого здоровья, душевного тепла и праздничного настроения! Будьте сильными и мужественными. И дай Бог, чтобы никого, никогда и никому не пришлось защищать с оружием в руках!

С любовью, всегда ваш «Курьер. Среда. Бердск»