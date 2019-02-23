С Днем защитника Отечества поздравляет «Курьер. Среда. Бердск»

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Можете удалить мой коммент
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вообще то, 23 февраля у меня всегда ассоциировался с красным флагом…..а здесь будто флаг власовской РОА …
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у них на шевроне андрееавский был
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Это твои пролетарские проблемы.
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Это ваши проблемы.Таков закон российской федерации.
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