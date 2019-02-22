Медведев отменяет клетки в судах для арестованных

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам дополнительно проработать вопрос о запрете на использование клеток для обвиняемых в залах судов. Об этом сообщается в пятницу на сайте правительства РФ по итогам встречи главы кабмина 12 февраля с членами Совета Федерации.

«Минюсту России, МВД России, Минфину России дополнительно проработать вопрос об установлении запрета на использование в залах судебных заседаний защитных кабин для помещения в них подозреваемых, обвиняемых, подсудимых и внести соответствующие предложения с учетом затрат, необходимых для реализации указанных мероприятий, и о возможных источниках финансирования», — говорится в одном из поручений Медведева. Вопрос должен быть проработан к 1 апреля текущего года, уточняется в документе.

Законопроект сенаторов о запрете на использование в залах суда защитных кабин, в частности, металлических клеток, был внесен в Госдуму в середине ноября прошлого года. Согласно тексту инициативы, предлагается запретить «помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)».

7 декабря замглавы МВД РФ Игорь Зубов на совещании у спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко отметил, что «МВД изначально не было против закона об отмене клеток», однако это потребует увеличения штата конвойных подразделений и, кроме того, такие клетки придется «восстанавливать в конкретных ситуациях», если обвиняемый представляет особую опасность, передает ТАСС.