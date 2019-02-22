Фекалиями затопило квартиры двухэтажки в Бердске

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 22 февраля, возмущенная горожанка. Квартиру 79-летней Валентины Иосифовны в очередной раз затопили фекалии из канализации. Нечистоты стояли в ванне и в унитазе, зловоние по всем комнатам.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» пожилая бердчанка, уже на протяжении пяти лет ее и соседей, проживающих по адресу: ул. Комсомольская, 10А затапливает канализационными стоками.

Со слов Валентины Иосифовны, управляющая компания дома меняется каждый год и ничего не делает для того, чтобы решить проблемы с канализацией.

Соседи пенсионерки, проживающие на первом этаже, также недовольны работой УК. Одни квартиры на втором этаже затапливает во время дождя, а в других — обваливается штукатурка.

За последние 5 лет, по словам Валентины Иосифовны, во дворе побывали две комиссии, приезжал мэр и депутат, но проблемы жителей дома так и не решили. Единственное, что они сделали — вызвали сантехников и признали дом годным для проживания.

Семь домов, которые находятся рядом, комиссия признала аварийными, подлежащими сносу, заявила пожилая бердчанка, но проигнорировала двухэтажку №10А с реальными проблемами. Возможно, это зависит от того, что на прилегающей территории планируется многоэтажная застройка.

— А наш дом не мешает стройке, поэтому его не трогают, — сокрушается Валентина Иосифовна.

По ее словам, комиссия общалась только со старшей по дому, которая проживает на втором этаже и не испытывает подобного дискомфорта. Может, поэтому и не сообщила о проблемах соседей. 79-летняя бердчанка ждет ответа на вопрос, почему их старый дом не вошел в программу сноса и настоятельно требует признать его аварийным.

А пока Валентина Иосифовна, вооружившись ведрами и тряпками, пошла спасать свою ванную комнату от зловонного потопа.

— Вчера вычерпала три ведра воды из канализации. Сегодня опять вода стоит, — сетует пенсионерка.

Редакции «Курьер. Среда. Бердск» не удалось получить оперативный комментарий от управляющей компании и чиновников. Подробности — в ближайшее время.