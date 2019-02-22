Самосуд: Окунувшего школьника головой в унитаз мужчину задержали в Приморье

По данным СК, 12-летний ученик совершал противоправные действия в отношении сверстников, но обращения родителей в администрацию школы остались без внимания. Разгневанные родители, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», окунули в унитаз головой обидчика из детей.

Следственные органы задержали мужчину, который устроил в школе города Большой Камень Приморского края самосуд над обидчиком своего ребенка. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.

«Да, [задержан] один мужчина, мы подтверждаем», — сообщил собеседник агентства.

Также накануне Приморское следственное управление СК РФ начало доследственную проверку действий администрации школы относительно поведения хулигана. По данным СК, ученик совершал противоправные действия в отношении сверстников.

При этом, по предварительной версии, обращения родителей, пострадавших от хулигана детей, в администрацию школы остались без должного внимания. Подобное отношение, считает следствие, привело к совершению родителями противоправных действий в отношении 12-летнего ученика.

Источник: ТАСС