«Лента» потеряла 11% прибыли и открывает 15 супермаркетов

Чистая прибыль «Ленты» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) в 2018 году составила 11,8 млрд руб., что на 11,1% меньше, чем годом ранее. При этом выручка ритейлера выросла на 13,2% — до 413,6 млрд руб., говорится в материалах компании.

Капитальные затраты «Ленты» в 2018 году сократились на 18,8% — до 22,1 млрд руб. Это произошло за счет снижения инвестиций в приобретение земельных участков и строительство новых магазинов. В 2019-м году ритейлер планирует еще меньшие капитальный затраты — 15 млрд руб. В текущем году «Лента» собирается открыть восемь гипермаркетов и семь супермаркетов, передает Ъ.

В Бердске второй супермаркет «Лента» в 2018 году открывался со скандалом. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», местные жители протестовали против того, что под парковку «Ленты» забрали детскую площадку.