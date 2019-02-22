Путин поддержал популярную молодежную музыку

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежной аудитории. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 15 декабря 2018 года.

«Администрации президента РФ организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств», — говорится в поручении.

План первоочередных действий в этой сфере должен быть представлен главе государства к 1 сентября.

На заседании Совета по культуре и искусству 15 декабря в Санкт-Петербурге Путин призвал осторожно относиться к запретам или к их полному снятию в области культуры, в том числе в части рэпа. Глава государства тогда отметил, что «способ «хватать и не пущать» — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать, и эффект будет обратный ожидаемому».

Прозвучавшее на заседании предложение «всем [все] разрешить» глава государства назвал «революционным» и посмеялся над ним. Но отметил при этом, что «если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять». Путин добавил, что способы такого «направления» еще предстоит обсудить.

Источник: ТАСС