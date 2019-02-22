КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам студию, Кристальная, 79231769751
Продам студию, Гранитная, 79231769751
Продам четырёхкомнатную
Продам студию
продам 3-ю квартиру
продам 3-ю квартиру
продам 2-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Дорогое удовольствие: Доплатить за прошлогоднее тепло по 7000 рублей придется в Бердске

Эпидемия кори из-за религиозного сообщества вспыхнула в Новосибирске

Новый вокзальный комплекс с автовокзалом построят в Бердске в 2020 году

Самосуд: Окунувшего школьника головой в унитаз мужчину задержали в Приморье

Разграбленный самолет ТУ-104 восстанавливает 10 лет девушка на аэродроме Бердска

Скончалась от отравления грибами посетительница мишленовского ресторана

В СИЗО отправил замдиректора клиники Мешалкина суд Новосибирска

Фекалиями затопило квартиры двухэтажки в Бердске

«Лента» потеряла 11% прибыли и открывает 15 супермаркетов

Путин поддержал популярную молодежную музыку

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


Путин поддержал популярную молодежную музыку

План первоочередных действий по поддержке «попсы» должен быть представлен к 1 сентября.

22.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Путин поддержал популярную молодежную музыку

Путин и на молодежь обратил внимание

Президент России Владимир Путин поручил разработать меры поддержки современной популярной музыки, востребованной у молодежной аудитории. Как сообщает пресс-служба Кремля, такое поручение дано по итогам заседания Совета при президенте по культуре и искусству, состоявшегося 15 декабря 2018 года.

«Администрации президента РФ организовать обсуждение с участием представителей экспертного сообщества и экспертных организаций форм государственной поддержки современной популярной музыки, в том числе направлений, востребованных молодежной аудиторией, а также современных видов визуальных искусств», — говорится в поручении.

План первоочередных действий в этой сфере должен быть представлен главе государства к 1 сентября.

На заседании Совета по культуре и искусству 15 декабря в Санкт-Петербурге Путин призвал осторожно относиться к запретам или к их полному снятию в области культуры, в том числе в части рэпа. Глава государства тогда отметил, что «способ «хватать и не пущать» — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать, и эффект будет обратный ожидаемому».

Прозвучавшее на заседании предложение «всем [все] разрешить» глава государства назвал «революционным» и посмеялся над ним. Но отметил при этом, что «если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять». Путин добавил, что способы такого «направления» еще предстоит обсудить.

Источник: ТАСС


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Дорогое удовольствие: Доплатить за прошлогоднее тепло по 7000 рублей придется в Бердске Эпидемия кори из-за религиозного сообщества вспыхнула в Новосибирске Новый вокзальный комплекс с автовокзалом построят в Бердске в 2020 году

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Юджин Сервис - Весеннее таяние цен и другие хорошие новости!
Юджин-Сервис, ООО, Авторизованный сервисный центр
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика