Разграбленный самолет ТУ-104 восстанавливает 10 лет девушка на аэродроме Бердска

По крупицам восстанавливает заброшенный советский реактивный пассажирский самолет ТУ -104 жительница Новосибирска, доктор физико-математических наук Мария Карманова. В этом году девушка отметит своеобразный юбилей — в августе 2009 года она встретилась и уже не смогла расстаться с «тушкой».

В кресле пилота, бережно касаясь штурвала самолета, Мария рассказала «Курьер. Среда. Бердск» почему она решила реанимировать советского гиганта.

-С 2003 года я начала заниматься наукой, а годом позже — летать на конференции. С того времени и заинтересовалась самолетами. Узнала из интернета и от знакомых, что в Бердске есть самолет, в кабину которого можно попасть. Слышала, что это ТУ-104 — один из первых пассажирских реактивных самолетов в мире. У него была яркая история, как впечатляющих побед, так и, к сожалению, трагедий. Ведь в 1950-е годы только началось освоение пассажирской эры воздушных перевозок. Открытые вопросы в гражданской авиации были, — вспоминала Мария.

Как только девушка поднялась на борт железной птицы, то сразу поняла — самолет нужно восстанавливать. Состояние некогда популярной «тушки» было плачевным: на полу лежала куча мусора, 30 кг макулатуры и гора полугнилой одежды, панели в салоне были сломаны, а слой теплоизоляции пропитался сыростью и был далеко не в лучшем состоянии, а приборов, кресел пилота и пассажиров — не было.

Автор видео Марина Волкова



Чудом уцелел пульт управления автопилотом. Но средняя приборная доска зияла дырами — не было часов, указателей тахометров и термометров, а трехстрелочные моторные индикаторы были разбиты. На левой доске из родных приборов остались только термометр, указатель положения закрылков и приборы на кислородном щитке. Остальное — пришлось заменить или найти.

-Многое было разбито, а остального и вовсе не было, либо стояли приборы с самолета АН-2. С августа 2009 года я начала восстанавливать самолет. Кое-что нашлось на складе аэродрома «Бердск-Центральный». Например, указатель радиовысотомера и усилитель дистанционного гиромагнитного компаса, но многое пришлось покупать.Например, элементы комплекта системы слепой посадки «Материк»: указатели, пульт, курсовой и глиссадный приемники. Эта система достаточно древняя, и, скорее всего, в настоящее время не используется. Что-то отдают даром. Многие продавцы, когда узнают чем я занимаюсь, делают огромную скидку, вплоть до 50 %, либо в подарок что-то кладут, — рассказывает Мария.

Девушка назвала чудом и штурвал, который ей подарил незнакомец. Осенью 2018 года мужчина написал Марии в Facebook, договорились о встрече. По случайному стечению обстоятельств, как раз в это время доктор наук летела на конференцию в Москву. Там ее и ждал штурвал. Как только девушка вернулась в Новосибирск, то первым делом поехала на аэродром Бердска, устанавливать редкую находку.

Автор видео Марина Волкова



За 10 лет Мария заручилась поддержкой единомышленников, которые вместе с ней восстанавливают самолет. Есть электронщики, авиатехники и просто любители самолетов. Мария мечтает, что когда-нибудь «тушка» взлетит в небо. Но ее ближайшая цель и вполне осуществимая, хоть и весьма финансово затратная — музей, в котором все работает.

-Конечно, интересно просто побывать на самолете, зайти в кабину пилота, но гораздо лучше, когда все «живое». Здесь практически все рабочие запчасти. Один из наших энтузиастов собрал источник питания. Будем обсуждать, что будем подключать в первую очередь, — поделилась планами с «Курьер. Среда. Бердск» Мария.

Она вспоминала, что 10 лет назад руководство аэродрома отнеслось к молодому ученому с недоверием. Но спустя время увидели, что самолет крохотными шагами возрождается и стали относиться с одобрением и поддержкой к стараниям девушки.

Упор на оригинальность

За время работы над «тушкой» девушка проделала огромную работу — практически восстановила приборные панели, вернула кресла пассажиров, приобрела оригинальное кресло пилота, единомышленники Марии загерметизировали форточки в кабине пилота,помогли избавиться от гнилой теплоизоляции. Приобретать растерянные элементы самолеты Марии не раз помогали неравнодушные к идеи посторонние люди, но в большинстве своем девушка собирала запчасти самолета по частям буквально по всей стране.

Так, кресло пилота в бердский ТУ-104 девушке привез единомышленник-энтузиаст из Рыбинска. Оригинальные пассажирские сидения туристского класса (эконом-класс — прим. ред.) 1950-х годов, ныне расположенные в первом классе ТУ-104, десяток оригинальных пассажирских сидений ТУ-104 — все это встало на свои место.

-Раньше в салоне первого класса стояли диванчики и крутящиеся кресла. А во втором салоне салоне были большие сидения по два в каждой стороне. Всего самолет был рассчитан на 70 пассажиров. Я старалась по максимуму сохранить оригинальную кожу кресла второго пилота, заменила сидение- родное где-то потерялось. А чехлы на кресла пришлось перешить, оригинальные были в ужасном состоянии. Два плафона нам подарили волонтеры из музея ВВС в Монино (Московская область — — прим. ред.). А этот — авиатехник аэродрома буквально собрал по кусочкам, — провела экскурсию по борту самолета Мария.

Пазл собирается

Девушка покупает детали самолета по всей стране. Например, продавец из Крыма выставил на продажу пакет с мелочевкой, в которой Мария разглядела раритетные лампы-кнопки с красными светофильтрами.Девушка обрадовалась и тут же выкупила запчасти, которые затем установила на верхний электрощиток. А определить родные места каждого светофильтра на щитке помогла научная деятельность.

— Дело в том, что в технической документации об этом не говорилось, но информация не присутствовала в описании действий бортмеханика в руководстве по летной эксплуатации. Окончательную картину удалось воссоздать после подробного анализа этой информации. Я нашла бывшего пилота ТУ-104, он подарил мне руководство по эксплуатации самолета, благодаря этому удается восстанавливать самолет правильно с технической точки зрения, — отметила Мария.

Она помнит как устанавливала первый купленный прибор — высотомер, а затем на аэродроме нашлась и другая потерянная с приборной доски деталь. Но до этого доктор наук выгребла весь мусор со списанного самолета.

Автор видео Марина Волкова



Каждый год с весны по осень девушка и ее команда приводят «тушку» в первозданное состояние. На сезон 2019 года у девушки уже есть планы — установить источник питания, разработанный и изготовленный участником проекта по восстановлению самолета.

— Источник питания — это очень большая работы. Даже не для одного сезона. Будем с ребятами смотреть, что можно подключить. Возможно, подключим на «прием» радиостанцию или приемник. Посмотрим, что можно сделать со светом и коммуникациям. Есть динамики, их тоже нужно подключать. Поработаем над салоном: покрасим верхнюю панель в пассажирском салоне. Работы впереди еще много, но мы с ней справимся — уверена Мария.

Фонду по восстановлению железной птицы быть

Как сообщил «Курьер. Среда. Бердск» начальник новосибирского авиационного спортивного клуба ДОСААФ РФ Владимир Горбунов, буквально месяц назад руководство аэроклоба приняло решение о создании фонда для восстановления самолета.

— Мы с пониманием относимся к благородной идее Марии Кармановой. Посовещались и решили создать фонд по восстановлению машины. Все неравнодушные могут помочь восстановить ТУ-104, — сообщил «Курьер. среда. Бердск» Владимир Горубнов сегодня, 22 февраля.

Справка:

Ту-104А стоит на аэродроме «Бердск-Центральный» уже 40 лет. После того как «тушку» в аэропорте «Толмачево» списали, руководство аэродрома добилось, чтобы самолет перегнали на аэродром «Бердск-Центральный». Самолет использовали как учебный класс для планеристов. После — в качестве склада для парашютов. В 90-х разграбленный ТУ-104 оставили доживать свой век под небом аэродрома.