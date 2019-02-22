Что ждут и что получат мужчины Бердска на 23 февраля

В преддверии 23 февраля «Курьер. Среда. Бердск» провел опрос среди бердчан и выяснил, какие подарки хотят получить в этот день мужчины, а какие в конечном итоге дарят женщины.

Как оказалось, мужские желания в какой-то мере все же совпадают с женскими подарками.

— На 23 февраля я хочу получить хороший дорогой парфюм, чтобы всегда приятно пахнуть, — рассказал Александр.

— Главное — не подарок, а внимание. Внимание семьи и небольшой праздничный стол – это то, что нужно, — считает Виктор.

— Хотелось бы получить что-то материальное. Парфюмерия, полотенце, часы, какой-нибудь сувенирчик – главное, чтобы осталось на память, — высказался Сергей.

— Мне ничего не нужно. У настоящего мужчины должно быть все. Самое главное – это чтобы была любящая и понимающая семья, — полагает Антон.

— Внимание любимой женщины – это будет самый лучший подарок. Внимание дороже любых материальных подарков, — высказала свое мнение Татьяна.

— Я собираюсь подарить своему мужчине набор для душа. Уверена, что ему понравится, — заявила Татьяна.

— Куплю мужу набор носков и гель для душа. Может быть, накрою небольшой стол, пока точно не решила, — поделилась планами Ольга.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» , Авито сделало срез желаемых и реально получаемых подарков ко Дню защитника Отечества. Мужчины хотят гаджеты и автомобили, а получают носки и подарочные сертификаты.