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3 партийца и 5 самовыдвиженцев рвутся в депутаты Бердска

Число кандидатов может уйти в минус, если ТИК обнаружит нарушения в подписных листах. Последний депутатский мандат «разыграют» 14 апреля.

22.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
3 партийца и 5 самовыдвиженцев рвутся в депутаты Бердска

Довыборы в Бердске пройдут 14 апреля

Определился список кандидатов на довыборы в горсовет Бердска по округу №20. Как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» председатель территориальной избирательной комиссии Наталья Фокина, в установленные сроки — до 21 февраля — изъявили о желании баллотироваться 8 человек.

1. 33-летний самовыдвиженец Андрей Бухаров, коммерческий директор ООО «Русстрой»; 2. 36-летний Рамиз Масимов — представитель «Справедливой России», гендиректор УК «Сибирские коммунальные системы»;

3. 44-летний выдвиженец от КПРФ Дмитрий Титов, гендиректор ООО «Пульс-Про»;

4. 34-летний искитимец Максим Максимов, инженер-проектировщик компании «Фирма Янтарь III ЛТД», самовыдвиженец;

5. 50-летний бердчанин Евгений Титов, наладчик оборудования в ООО «Тримэкс», самовыдвиженец;

6. 51-летний бердчанин Евгений Соколов, работающий гендиректором ООО НПК «Аквасиб», самовыдвиженец;

7. Андрей Пилько, 51 год, партия «Единая Россия», замдиректора по общим вопросам ООО «Бердский кирпичный завод»;

8. Самовыдвиженец Никита Хоцкин,  24 года, менеджер по работе с поставщиками ООО «РайсБизнесКарт».

По словам Натальи Фокиной, официально зарегистрированы в качестве кандидатов только двое — Рамиз Масимов и Дмитрий Титов. По остальным ТИК примет решение в понедельник, 25 февраля.

-Документы сдали все. Не пройти регистрацию могут только в том случае, если будет что-то не так с подписными листами. Тогда число кандидатов изменится «в минус». Больше уже точно не будет, — прокомментировала «Курьер. Среда. Бердск» Наталья Валерьевна.

Сейчас выдвиженцы уже могут вести агитацию. Известно, что уже активно агитирует представитель КПРФ Дмитрий Титов. Наличие двойников, по мнению экспертов, может сказаться в процессе голосования.

Оно, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» состоится 14 апреля на избирательном участке в школе №3.»Разыграют» последний депутатский мандат бердского горсовета. И тогда представительный орган власти Бердска будет работать в полном составе — 33 депутата.

Летом 2018 года депутат Владимир Захаров был назначен вице-мэром по строительству и городскому хозяйству, поэтому досрочно сложил депутатские полномочия. Округ остался без своего депутата.

В выборах, напомним, участвуют только избиратели округа №20.

Это улицы частного сектора в районе школы №3 «Пеликан»:

улицы Белинского — четная сторона с №2 по №74, нечетная сторона с №1 по №69; Гоголя — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Кутузова — четная сторона с №4 по №34, нечетная сторона с №1 по №37; Лазо; Ленина, 15, 18; Ломоносова; К. Маркса, 2А, 2Б, четная сторона с №2 по №12, нечетная сторона с №3 по №15; Островского, 1, 1А, 1Б, 2, 2А, четная сторона с №4 по №54, нечетная сторона с №3 по №47; Пушкина — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №29; Первомайская — четная сторона с №48 по №54, нечетная сторона 15, 17; Суворова — четная сторона с №4 по №44, нечетная сторона с №1 по №31; Фурманова; Чапаева; Чернышевского — четная сторона с №2 по №30, нечетная сторона с №1 по №57; Щорса; Энергетическая.

 


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