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Трактористу присвоили звание «Почетный работник ЖКХ» Бердска

Такое же звание получит и замдиректора Комбината бытовых услуг. Наградят и троих работников культуры. Еще двоих удостоят званием «Ветеран самодеятельной сцены».

22.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Трактористу присвоили звание «Почетный работник ЖКХ» Бердска

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Бердский совет депутатов единогласно согласился с предложением директора УЖКХ Максимом Совбановым о присвоении звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства Бердска» двоим бердчанам, работающих десятки лет в сфере ЖКХ. Ими стали тракторист 5 разряда Центра муниципальных услуг Михаил Сигуте и замдиректора по перспективному развитию и договорной работе Комбината бытовых услуг Татьяна Неделько.

Максим Совбанов подчеркнул, что Татьяна Неделько заслуживает звание, так как не раз проявляла активную деятельность в реализации инвестиционных и производственных программ по развитию коммунальной инфраструктуры Бердска.

А тракториста Михаила Владимировича за 21 год работы в отрасли знают многие в Бердске. По словам депутатов, входящих в комитет по ЖКХ, «рыжий Миша» не раз выручал бердчан.

-Рабочий день Михаила Владимировича, как правило, начинается в то время, когда город еще спит, а именно в 3-4 часа утра, чтобы к пробуждению Бердска было обеспечено бесперебойное и безопасное движение транспорта и пешеходов. При этом Михаил Владимирович работает при любых погодных условиях. Чем они хуже, тем раньше он находится на вверенном ему участке работы,- обратился к депутатам директор УЖКХ.

Награждение состоится 17 марта 2019 года.

Баянисты станут ветеранами

Участников творческого коллектива ансамбля русских народных инструментов «Наигрыш» бердской музыкальной школы Им. Свиридова наградят званием «Ветеран самодеятельной сцены Бердска». В 2019 году награждением почетным званием удостоены Нина Фомина и Александр Полозов.

В 1973 году по инициативе директора музыкальной школы Тамары Лапиной был организован оркестр русских народных инструментов. Нина Фомина и Александр Полозов музицировали в оркестре с момента создания квартета баянистов. Сегодня ансамбль «Наигрыш» дает около 100 концертов на разных площадках.

-На протяжении 45 лет коллектив пользуется известностью популярностью у жителей Бердск аи за его пределами. Репертуар коллектив составляют произведения народной музыки, композиторов русской, советской и современной классики. Все эти годы Нина Ивановна и Александр Николаевич по зову сердца и души играют в ансамбле, являясь его ведущими участниками. И сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, продолжают заниматься любимым делом,- рассказала о претендентах на звание директор бердского отдела культуры Оксана Мокриенко.

Людмилу Киришину, Геннадия Домашонкина и Светлану Ковалевскую в этом году наградят званием «Почетный работник культуры Бердска». Основанием для награды стали разработка новых направлений в художественном дополнительном образовании и многолетняя плодотворная работа в области библиотечного обслуживания.

Депутаты горсовета Бердска единогласно согласились с тем, что представленные к награде работники культуры достойны почетных званий.


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