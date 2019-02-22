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«Ростелеком» предлагает сибирскому бизнесу кибербезопасность под ключ

«Ростелеком» предложил сибирскому бизнесу сервисную модель информационной безопасности.

22.02.2019 Нет комментариев
 
«Ростелеком» предлагает сибирскому бизнесу кибербезопасность под ключ
О том, что она собой представляет, 21 февраля рассказал вице-президент – директор МРФ «Сибирь» ПАО «Ростелеком» Николай Зенин на конференции «Цифровая трансформация экономики и новые технологии», организованной ИД «КоммерсантЪ».
Основная тема конференции – повышение эффективности государственного управления и бизнеса в условиях смены технологического уклада. О внедрении цифровых инструментов в госуправлении рассказала заместитель руководителя департамента информатизации и развития телекоммуникационных технологий Новосибирской области Наталья Тезина. В 2019 году в Новосибирской области увеличится количество региональных услуг, оказываемых в электронном виде. Среди них получение детских пособий и лицензий на охоту, оформление субсидий сельхозпроизводителями и разрешений на строительство.
Всеобщая цифровизация и интернетизация ставит на первое место вопросы обеспечения кибербезопасности. Как рассказал генеральный директор StaffCop Дмитрий Кандыбович, ежегодно на российские сервисы совершаются десятки миллионов кибератак. Они приводят к крупным финансовым и репутационным потерям. Всего одна короткая DDoS-атака способна нанести бизнесу ущерб в несколько десятков миллионов рублей. И если для крупного бизнеса хакерские нападения – это серьезный удар по бюджету, то для среднего и малого – зачастую вопрос выживания на рынке.
Эксперты по киберзащите, принявшие участие в конференции, акцентировали внимание слушателей на том, что антивирусное программное обеспечение не всегда способно справиться с целенаправленными масштабными атаками. Для противодействия им требуется IT-инфраструктура принципиально иного уровня, стоимость которой достаточно высока. С ростом уровня киберугроз цена «самозащиты» будет увеличиваться в геометрической прогрессии. Поэтому эксперты отрасли считают, что наличие в компаниях собственных структур, пытающихся обеспечить информационную безопасность – скорее дань традициям, чем требование времени.
«Ростелеком» как инфраструктурный партнер государства в программе «Цифровая экономика», разработал решение, которое способно защитить от киберугроз бизнес любого масштаба. В компании создан специальный Центр кибербезопаности и защиты, который заслуженно считается одним из сильнейших в стране и работает в режиме 24/7/365. Также «Ростелеком» разработал единую платформу сервисов кибербезопасности, которая обеспечивает сетевую безопасность и защиту от интернет-угроз в формате сервисов, доступных непосредственно через каналы связи компании. Платформа построена на базе инновационной технологии программно-определяемых сетей (SD-WAN) и не имеет аналогов в России.
Выступая на конференции, Николай Зенин отметил, что сегодня рынок движется в сторону сервисных моделей, и сфера информационной безопасности не исключение. Для компании-клиента – это существенное сокращение расходов, так как отпадает необходимость покупать дорогостоящее специализированное программное обеспечение и оборудование, а оплата в рамках сервисной модели сотрудничества происходит исключительно за фактически оказанные услуги.
«Подавляющее большинство атак на наши интернет-сети, на ИТ-системы наших корпоративных клиентов, остаются неизвестными для широкой публики – именно потому, что мы с ними уверенно справляемся. «Ростелеком» готов обеспечивать защиту ИТ-инфраструктуры для своих заказчиков под ключ. Для этого у компании есть все инструменты. Использование комплекса сервисов киберзащиты от надежного оператора позволит практически полностью исключить возможность заражения компьютеров и внешнего вмешательства в информационные системы», – рассказал Николай Зенин.
По сервисной модели информационной безопасности с «Ростелекомом» уже работают крупные клиенты. Например, Тинькофф банк, обладающий сильнейшей командой по информационной безопасности, протестировав наши сервисы, принял решение отдать «Ростелекому» часть функций по мониторингу и реагированию на угрозы.


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