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«Троянского коня» против России за $135 млрд изобретают США

Американские военные планируют задействовать все виды войск, сделав «невидимыми» не только самолеты или подводные лодки, но и сухопутные подразделения.

22.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
«Троянского коня» против России за $135 млрд изобретают США

В США придумали, как победить в войне Россию

США разрабатывают новую стратегию ведения войны против России и Китая, суть которой заключается в «скрытом вторжении» вглубь территории противника и нанесении ударов по его слабым местам, заявил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфайн.

В ходе выступления в Брукингском исследовательском институте в Вашингтоне адмирал сообщил, что затраты на создание стратегии составят порядка $135 млрд. Разрабатывается она якобы в ответ на «угрозы» России и Китая, пишет Telepolis.

Ставку в новой стратегии сделают на малозаметный и многофункциональный истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35, который выступит в виде координационного штаба для наступления.

«Идея состоит в том, чтобы атаковать не сильные стороны, а слабые стороны противника. Это фундаментальное изменение для нас как в культурном, так и в техническом плане», –– приводит издание слова Голдфайна.

Отмечается, что американские военные планируют задействовать все виды войск, сделав «невидимыми» не только самолеты или подводные лодки, но и сухопутные подразделения.

В то же время издание не видит технических возможностей для осуществления американского плана «троянского коня», так как и Россия и Китай обладают новейшими современными вооружениями и технологиями.

Источник: iz.ru


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