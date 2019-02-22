Мадуро закрывает границу Венесуэлы из-за «дешевого шоу» оппозиции

Президент Венесуэлы Николас Мадуро принял решение о закрытии границы с Бразилией. Кроме того правительство страны рассматривает вопрос о закрытии границы с Колумбией, сообщает Reuters. Решение принято после сообщения соседних стран о направлении гуманитарной помощи Венесуэле. Господин Мадуро назвал сбор помощи в приграничном колумбийском городе Кукута «дешевым шоу» оппозиции.

Напомним, 20 февраля власти Венесуэлы закрыли морскую границу с несколькими островами в Карибском море. Речь идет об островах Аруба, Кюрасао и Бонайре, которые входят в состав Королевства Нидерландов. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо ранее объявлял о планах доставки гуманитарной помощи через Кюрасао. Президент Дональд Трамп заявил, что США рассчитывают на мирную передачу власти в Венесуэле, но при этом «не исключил остальных вариантов».

В январе лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности президента. Его поддержали США, Канада, многие страны Латинской Америки, включая Бразилию и Аргентину, и большинство стран Евросоюза. Действующего президента Николас Мадуро считают легитимным Россия, Китай, Куба и Мексика.

Источник: Ъ