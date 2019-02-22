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Ограничить доступ к форексу могут жителям России

Для игры на рынке форекс потребуется доказать квалификацию. Запрет переориентирует россиян на менее рискованные инвестиции.

22.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Ограничить доступ к форексу могут жителям России

На форексе везет не всем

Банк России предлагает ограничить доступность услуг форекс-дилеров для населения. По мнению регулятора, играть на этом рынке должны лишь квалицированные инвесторы, обладающие соответствующим сертификатом. В зависимости от того, какой подход будет выбран, неквалифицированным инвесторам могут разрешить пользоваться услугами форекс-дилеров, если они уже являются их клиентами, либо лишат такой возможности вовсе.

Эксперты считают, что предложение ЦБ переориентирует население на инвестиции в менее рискованные инструменты, что пойдет на пользу как им самим, так и всему финансовому рынку. Форекс-дилеры в свою очередь предупреждают о рисках роста офшорных дилеров, предлагающих свои услуги россиянам.

О том, что ЦБ считает необходимым предоставить доступ к рынку форекс только квалифицированным инвесторам, в интервью ТАСС сообщил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин. Это норма, по его словам, необходима, так как механизмов, заложенных в законе о форексе, недостаточно для защиты населения. Она в любом случае сократит число клиентов форекс-дилеров, на степень этого сокращения будет зависеть от конструкции закона, разделяющего физлиц на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.

«Если будет принят подход, что те, кто уже получил доступ к каким-то сегментам рынка, то они в них и остаются,— тогда влияние будет минимальным,— пояснил господин Чистюхин.— Если будет принят общий подход, что независимо от того, где ты раньше участвовал, ты должен будешь пройти квалификацию, я думаю, число участников сократится очень существенно».

Впрочем, даже для квалифицированных инвесторов ЦБ предлагает ввести новые ограничения — максимальное кредитное плечо, которое они смогут получить, сократится с 1:50 до 1:30.

Законопроект, делящий инвесторов-физлиц на четыре категории, был внесен в Госдуму в декабре 2018 года. Неквалифицированные инвесторы особо защищаемой категории смогут инвестировать лишь в относительно надежные инструменты вроде акций, облигаций и ETF (из котировальных списков первого и второго уровня). Если у клиента на брокерском счете более 400 тыс. руб., то он считается просто неквалифицированным инвестором. Им уже доступна, например, торговля с плечом. Квалифицированные инвесторы — те, кто имеет квалификационный аттестат, либо положительный опыт инвестирования от одного года, либо активы от 10 млн руб.

Глава Ассоциации форекс-дилеров (АФД) Евгений Машаров отмечает, что законопроект о разделении физлиц на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов еще не принят, критерии квалифицированных инвесторов еще обсуждаются. Последствия на рынок в случае допуска на него только квалифицированных инвесторов можно будет оценить только, когда эти критерии будут сформулированы окончательно.

«Мы изучали текущую версию законопроекта с точки зрения того, смогут ли клиенты приходить на наш рынок,— заявил “Ъ” господин Машаров.— Да, квалифицированные клиенты есть». Он не назвал точное число квалифицированных клиентов, но уточнил, что всего сейчас услугами российских форекс-дилеров пользуются около 6 тыс. человек.

Господин Машаров считает, что в случае допуска на рынок форекс только квалифированных инвесторов существует риск роста офшорных форекс-компаний, предлагающих услуги россиянам, с лучшими торговыми условиями и значительно более широким перечнем торговых инструментов. По его словам, чтобы клиенты не ушли в иностранную юрисдикцию, где не требуется соответствующая квалификация, а торговали на российском регулируемом рынке форекс, необходимо «заниматься повышением финансовой грамотности и разрабатывать соответствующие программы повышения квалификации потенциальных инвесторов».

Ограничение доступа неквалифицированных инвесторов к услугам форекс-дилеров приведет к сокращению объемов этого рынка в несколько раз, считает председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин. «Я не думаю, что текущие клиенты побегут получать аттестат. Они просто уйдут,— считает господин Янин.— Новых клиентов тоже не будет, так как трудно найти человека, который ради того чтобы потратить условные $5 тыс. был бы готов идти за квалификационным аттестатом».

Потенциальное сокращение этого рынка Дмитрий Янин считает позитивным для финансового рынка. По его словам, живучесть средств клиентов форекс-компаний примерно такая же, как «живучесть лейтенанта во время Второй мировой войны», то есть крайне низкая. «В эту мясорубку нужно допускать только инвесторов, которые инвестируют не последние деньги, и пользуются услугами форекс-дилеров не из-за рекламы в метро, а исходя из собственной гениальности,— полагает господин Янин.— Все остальные не должны быть допущены. ЦБ действует в верном направлении». Более того, по его словам, в результате введения этой нормы население будет переориентировано на более понятные и более защищенные инструменты.

Источник: Ъ


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