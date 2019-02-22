Дорогое удовольствие: Доплатить за прошлогоднее тепло по 7000 рублей придется в Бердске

Жители возмущены — их никто не информировал о доначислении
Проинформировала о дочислении за тепло по 1/12 жителей дома №22 по ул. Вокзальной управляющая компания «Вымпел-Сервис». Все же владелица квартиры в многоэтажке Елена обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» как в последнюю инстанцию, где смогут ответить: почему ей придется снова заплатить за переизбыток тепла в квартире за 2018 год?
— Нам говорили, что зима 2017 года была холодная, потом тариф вырос. И все время мы доплачиваем за тепло. В этот раз мне придется доплатить около 1500 рублей. Управляющая компания нас об этом не информировала. Не пойму, откуда эти цифры берутся?! — возмущается бердчанка.
Алгоритм расчета
Ни для кого не секрет, что в каждом жилом доме установлены общедомовые приборы учета, фиксирующие расход воды, электричества и тепловой энергии во всем многоквартирном доме. Согласно этим приборам жители дома №22 по ул. Вокзальной в 2018 году потребили тепло на 852 641 рублей, а заплатили 814 859 рублей. Разницу в 37 781 рубль доначислят в соответствии с квадратными метрами каждого собственника.
Перерасчет — это последствия платы за отопление по схеме 1/12, когда бердчане каждый месяц, даже летом, платят за горячие батареи фиксированную сумму. По итогам года оказалось, что дом потребил больше тепла. Это показывали приборы учета гигакалорий, установленные в подвалах домов. Разницу разбрасывают по всем квартирам в зависимости от размера жилой площади.
На сайте «Курьер. Среда. Бердск» его читатели бурно обсуждали, кто сколько доплатил за тепло. Кому-то пришла платежка на 3600 рублей за 78,5 кв. метров, а другим 600 рублей за квартиру в 30 квадратов.
Так, если у вас квартира 40 квадратных метров, то за потребленную услугу придется доплатить 583,2 рубля. То есть по 14,58 рублей за один квадрат. Но это только при условии, что вы живете в доме №22 по ул. Вокзальной. Важно понимать, что во всех домах Бердска разное потребление тепла и квадратные метры. Например жителям квартир, чьи дома находятся в управлении компании «СКС», придется заплатить по 60 рублей за квадратный метр.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» финансисты Комбината бытовых услуг рассказывали, чем вызвано подорожание коммунальной услуги. На счет в платежке повлияли холодная зима, рост НДС и тарифа за отопление.
Доплатить придется
Система расчета за тепло по 1/12 практикуются во всем Бердске впервые. До этого управляющая компания «Сибирский стандарт» уже производила расчет с потребителями по новой для бердчан системе. Но, например, в начале 2018 года УК произвела перерасчет и оказалось, что Комбинат бытовых услуг остался должен жителям Бердска.
В этом году ситуация оказалась противоположной и жители домов собирались на стихийные собрания, решив не платить. Бердчане полагали, что УК необоснованно берет с них деньги. Говорят, что никаких предупреждений о перерасчете они не видели и не слышали. Но это не отменяет необходимости оплаты, чтобы не стать должником за коммуналку со всеми вытекающими последствиями — лишение льгот, пени и штрафы, ограничение услуг ЖКХ.
Муниципальный Комбинат бытовых услуг с начала 2019 года тоже столкнулся с волной жалоб от бердчан. По словам коммерческого директора КБУ Семена Лапицкого, перерасчет в январе сделали несколько управляющих компаний. В том числе СКС и «Вербена». «Сибирский стандарт» откорректировал плату за отопление еще в декабре 2018-го. Но жители его домов тоже высказывали недовольство дополнительными начислениями.
Лапицкий отметил, что у кого-то доплата в полтора раза превышает ежемесячный платеж, у кого-то в 3,5 раза. И это серьезные суммы. По оценке Семена Лапицкого, УК не доработали со своими жильцами по разъяснению предстоящих доплат:
— Мы знали, что год холоднее — это видно по факту отпущенного тепла. Прошлый отопительный сезон начался раньше и закончился позже. Мы просили управляющие компании донести это до людей, чтобы они были готовы. А при переходе на прямые платежи (без посредника в виде «Новосибирскэнергосбыта) у людей создается ошибочное мнение, что это МУП КБУ собирает деньги. Но мы получили начисления от УК.
По итогам 2019 года будет такая же процедура. Но доначислений может и не быть. Если 2019-й окажется теплее прошлого года, то пересчет будет «в минус». Хотя из-за удорожания тарифа дважды за год, как заявило правительство РФ, сэкономить на тепле вряд ли получится.
Если бы Бердск платил за отопление не по 1/12, а по фактически потребленному объему, то это обернулось бы крупными суммами в счетах в течение отопительного периода. Особенно в холодные месяцы, как в нынешнем феврале, когда стояли 40-градусные морозы. В КБУ опасаются, что в этом случае долги по коммуналке росли бы. Но по каждому из вариантов — по 1/12 или по факту — люди все равно заплатят за потребленный гигакалории.
В КБУ есть обращения от обслуживающих организаций о предоставлении рассрочки по оплате тем, у кого оказались крупные суммы.
— Мы сейчас анализируем ситуацию — насколько это критично для потребителей. Есть дома, где нужно доплатить по 900 рублей с квартиры, а есть, где сумма свыше 3000. Никто не задавался вопросом, когда платили каждый месяц по 1000 рублей. Было удобно, по карману не бьет, — рассказал Лапицкий, подчеркнув, что, скорее всего, КБУ пойдет на рассрочку при больших суммах доначислений за тепло.
Справка
По официальным данным Гидрометцентра, средняя температура за месяц в отопительный период 2017 года составила 12,3 градуса мороза. В 2018 году средняя температура за месяц составила минус 19,5 градусов. Соответственно коммунальщикам приходилось повышать температуру теплоносителя, чтобы батареи были горячими и держали комфортную «погоду в доме». Отсюда и доначисление.
что то меня абсолютно не устраивает вся эта СИСТЕМА с ЖКХ,которая стала средством выкачивания денег с людей — как и все правительственные «реформы» с их ростом ндс и удорожанием тарифов…теперь и два раза в год…
и ведь кто то на этих деньгах просто банально обогащается — потому что иной реальной причины подорожания буквально всего у нас в стране просто нет …
нет слов, одни маты и проклятия в сторону правительства и чиновников-хозяев-«операторов» жкх …..
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не забывайте про второе летнее повышение тарифов. Сейчас, это только начало, так сказать цветочки. Летом будет еще один «сурприз
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Ну ведь вранье же…! Отопительный сезон с октября по начало мая какие -19.5 градусов? Не было морозов по — 30 весь месяц в зимние месяцы, что бы средняя температура была — 20! Что в апреле, мае был минус, если днем плюс 10, ночью максимум -5?
Тем более, что прямого соотношения, как в пропорции, между температурой на улице и объемом подаваемого тепла — нет! Надо обращаться в суд!
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как щас помню… за окном май, на улице +20С, а батареи- кипяток. Окна настежь, батареи перекрыты. От стояков парево.
Позапрошлый вроде бы год.
На вопрос, почему ТАК топите сейчас, Кожин тогда сказал что, мол, зима слишком тёплой была.
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страна идиотов
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Не забывайте, что в обратку поступает вода тем более высокой температуры, чем меньше потребление дома. Чем выше температура на улице, тем меньше тепла потребит дом и меньше топлива нужно, чтобы нагреть обратку до нужных значений! Махинации с датчиками тепловой энергии, вот что это!
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Зачем было так «кочегарить «? От кого-то поступали жалобы за холод в квартирах ? 50 % потребителей перекрывают или закрывают батареи из-за жары в квартирах. У половины жильцов установлены пластиковые окна, для лучшего сохранения тепла. Топят бесконтрольно, лишь бы побольше содрать с населения, получить дополнительную прибыль.
Почему во время отопительного сезона для потребителей не было никакой информации, что будут дополнительные сборы ?
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Кроме темы ЖКХ, впереди еще будут неприятные сюрпризы:
31 марта вступает в силу закон о «Налоге на картошку» — теперь любой россиянин, если он решит продать свой урожай должен будет зарегистрироваться как ИП и получить патент – и платить государству налоги и сборы. Отметим, что это один из самых «антинародных» законов, после «пенсионной реформы», который будет действовать в России. С простого дачника государство намерено получить:
• отчисления в пенсионный фонд – 29 354 рубля в год;
• 1 % от доходов ИП, при обороте от 300 тысяч;
• отчисления в фонд ОМС – 6 884 рублей;
• годовой патент – 20 000 тысяч.
В противном случае – человек, реализующий излишки своего урожая нелегально, станет преступником и может понести уголовную ответственность.
С 1 марта, согласно новой норме закона, россиянин, который собрался строить дом на своем участке будет обязан уведомить об этом местную администрацию, но не только о намерении строительства, а также о его начале, окончании и о том, что постройка прошла регистрацию, как собственность гражданина. Ранее эта процедура была намного проще.
Полная версия: http://vologda-poisk.ru/news/na-zlobu-dnya/zakon-o-naloge-na-kartoshku-vstupit-v-silu-31-marta-i-rossiyane-okonchatelno-obnischayut
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Это результат перехода на расчет по схеме 1/12. Обычная мошенническая схема, а это ее логический результат.
А Вы товарисчи, господа бердчане, что хотели?
Как Вы думаете, что будет если сесть оппой на бомбу, выдернуть чеку и продолжать сидеть на ней ? Думаю, результат предсказуем и однозначный. Вот и результат 1/12, все потери на потребителей. Платить нужно только по факту, за оказанные услуги, о чем и прописано в Гражданском кодексе. нарушили закон- получи результат.
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Пора поборы поЖКХ делить по территориям.В Семферополи плюс 18 ,а у нас в этот день минус 30,а песии по одному закону рассчитываются.
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Дело не в холодной зиме, а в том, что в 2017 году КБУ подавал тепло в экономичном режиме Подробнее: http://www.kurer-sreda.ru/2017/11/16/324566-uk-iz-za-nedotopa-kbu-zamerzayut-zhiteli-berdska
В 2018 году КБУ подавал тепло, по принципу, «чем больше, тем лучше». Резкая разница показателями на счетчиках между 2017 и 2018 и стала причиной огромных доначислений.
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