Дорогое удовольствие: Доплатить за прошлогоднее тепло по 7000 рублей придется в Бердске

Проинформировала о дочислении за тепло по 1/12 жителей дома №22 по ул. Вокзальной управляющая компания «Вымпел-Сервис». Все же владелица квартиры в многоэтажке Елена обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» как в последнюю инстанцию, где смогут ответить: почему ей придется снова заплатить за переизбыток тепла в квартире за 2018 год?

— Нам говорили, что зима 2017 года была холодная, потом тариф вырос. И все время мы доплачиваем за тепло. В этот раз мне придется доплатить около 1500 рублей. Управляющая компания нас об этом не информировала. Не пойму, откуда эти цифры берутся?! — возмущается бердчанка.

Алгоритм расчета

Ни для кого не секрет, что в каждом жилом доме установлены общедомовые приборы учета, фиксирующие расход воды, электричества и тепловой энергии во всем многоквартирном доме. Согласно этим приборам жители дома №22 по ул. Вокзальной в 2018 году потребили тепло на 852 641 рублей, а заплатили 814 859 рублей. Разницу в 37 781 рубль доначислят в соответствии с квадратными метрами каждого собственника.

Перерасчет — это последствия платы за отопление по схеме 1/12, когда бердчане каждый месяц, даже летом, платят за горячие батареи фиксированную сумму. По итогам года оказалось, что дом потребил больше тепла. Это показывали приборы учета гигакалорий, установленные в подвалах домов. Разницу разбрасывают по всем квартирам в зависимости от размера жилой площади.

На сайте «Курьер. Среда. Бердск» его читатели бурно обсуждали, кто сколько доплатил за тепло. Кому-то пришла платежка на 3600 рублей за 78,5 кв. метров, а другим 600 рублей за квартиру в 30 квадратов.

Так, если у вас квартира 40 квадратных метров, то за потребленную услугу придется доплатить 583,2 рубля. То есть по 14,58 рублей за один квадрат. Но это только при условии, что вы живете в доме №22 по ул. Вокзальной. Важно понимать, что во всех домах Бердска разное потребление тепла и квадратные метры. Например жителям квартир, чьи дома находятся в управлении компании «СКС», придется заплатить по 60 рублей за квадратный метр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» финансисты Комбината бытовых услуг рассказывали, чем вызвано подорожание коммунальной услуги. На счет в платежке повлияли холодная зима, рост НДС и тарифа за отопление.

Доплатить придется

Система расчета за тепло по 1/12 практикуются во всем Бердске впервые. До этого управляющая компания «Сибирский стандарт» уже производила расчет с потребителями по новой для бердчан системе. Но, например, в начале 2018 года УК произвела перерасчет и оказалось, что Комбинат бытовых услуг остался должен жителям Бердска.

В этом году ситуация оказалась противоположной и жители домов собирались на стихийные собрания, решив не платить. Бердчане полагали, что УК необоснованно берет с них деньги. Говорят, что никаких предупреждений о перерасчете они не видели и не слышали. Но это не отменяет необходимости оплаты, чтобы не стать должником за коммуналку со всеми вытекающими последствиями — лишение льгот, пени и штрафы, ограничение услуг ЖКХ.

Муниципальный Комбинат бытовых услуг с начала 2019 года тоже столкнулся с волной жалоб от бердчан. По словам коммерческого директора КБУ Семена Лапицкого, перерасчет в январе сделали несколько управляющих компаний. В том числе СКС и «Вербена». «Сибирский стандарт» откорректировал плату за отопление еще в декабре 2018-го. Но жители его домов тоже высказывали недовольство дополнительными начислениями.

Лапицкий отметил, что у кого-то доплата в полтора раза превышает ежемесячный платеж, у кого-то в 3,5 раза. И это серьезные суммы. По оценке Семена Лапицкого, УК не доработали со своими жильцами по разъяснению предстоящих доплат:

— Мы знали, что год холоднее — это видно по факту отпущенного тепла. Прошлый отопительный сезон начался раньше и закончился позже. Мы просили управляющие компании донести это до людей, чтобы они были готовы. А при переходе на прямые платежи (без посредника в виде «Новосибирскэнергосбыта) у людей создается ошибочное мнение, что это МУП КБУ собирает деньги. Но мы получили начисления от УК.

По итогам 2019 года будет такая же процедура. Но доначислений может и не быть. Если 2019-й окажется теплее прошлого года, то пересчет будет «в минус». Хотя из-за удорожания тарифа дважды за год, как заявило правительство РФ, сэкономить на тепле вряд ли получится.

Если бы Бердск платил за отопление не по 1/12, а по фактически потребленному объему, то это обернулось бы крупными суммами в счетах в течение отопительного периода. Особенно в холодные месяцы, как в нынешнем феврале, когда стояли 40-градусные морозы. В КБУ опасаются, что в этом случае долги по коммуналке росли бы. Но по каждому из вариантов — по 1/12 или по факту — люди все равно заплатят за потребленный гигакалории.

В КБУ есть обращения от обслуживающих организаций о предоставлении рассрочки по оплате тем, у кого оказались крупные суммы.

— Мы сейчас анализируем ситуацию — насколько это критично для потребителей. Есть дома, где нужно доплатить по 900 рублей с квартиры, а есть, где сумма свыше 3000. Никто не задавался вопросом, когда платили каждый месяц по 1000 рублей. Было удобно, по карману не бьет, — рассказал Лапицкий, подчеркнув, что, скорее всего, КБУ пойдет на рассрочку при больших суммах доначислений за тепло.

Справка

По официальным данным Гидрометцентра, средняя температура за месяц в отопительный период 2017 года составила 12,3 градуса мороза. В 2018 году средняя температура за месяц составила минус 19,5 градусов. Соответственно коммунальщикам приходилось повышать температуру теплоносителя, чтобы батареи были горячими и держали комфортную «погоду в доме». Отсюда и доначисление.