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Дорогое удовольствие: Доплатить за прошлогоднее тепло по 7000 рублей придется в Бердске

Но не всем. Сумма зависит от площади квартиры и фактического потребления тепла. Стоимость доплаты за один квадратный метр варьируется от 14 до 60 рублей.

22.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск 11 коммент.
 
Дорогое удовольствие: Доплатить за прошлогоднее тепло по 7000 рублей придется в Бердске

Жители возмущены — их никто не информировал о доначислении

Проинформировала о дочислении за тепло по 1/12 жителей дома №22 по ул. Вокзальной управляющая компания «Вымпел-Сервис». Все же владелица квартиры в многоэтажке Елена обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» как в последнюю инстанцию, где смогут ответить: почему ей придется снова заплатить за переизбыток тепла в квартире за 2018 год?

— Нам говорили, что зима 2017 года была холодная, потом тариф вырос. И все время мы доплачиваем за тепло. В этот раз мне придется доплатить около 1500 рублей. Управляющая компания нас об этом не информировала. Не пойму, откуда эти цифры берутся?! — возмущается бердчанка.

Алгоритм расчета

Ни для кого не секрет, что в каждом жилом доме установлены общедомовые приборы учета, фиксирующие расход воды, электричества и тепловой энергии во всем многоквартирном доме. Согласно этим приборам жители дома №22 по ул. Вокзальной в 2018 году потребили тепло на 852 641  рублей, а заплатили 814 859 рублей. Разницу в 37 781 рубль доначислят в соответствии с квадратными метрами каждого собственника.

Перерасчет — это последствия платы за отопление по схеме 1/12, когда бердчане каждый месяц, даже летом, платят за горячие батареи фиксированную сумму. По итогам года оказалось, что дом потребил больше тепла. Это показывали приборы учета гигакалорий, установленные в подвалах домов. Разницу разбрасывают по всем квартирам в зависимости от размера жилой площади.

На сайте «Курьер. Среда. Бердск» его читатели бурно обсуждали, кто сколько доплатил за тепло. Кому-то пришла платежка на 3600 рублей за 78,5 кв. метров, а другим 600 рублей за квартиру в 30 квадратов.

Так, если у вас квартира 40 квадратных метров, то за потребленную услугу придется доплатить 583,2 рубля. То есть по 14,58 рублей за один квадрат. Но это только при условии, что вы живете в доме №22 по ул. Вокзальной. Важно понимать, что во всех домах Бердска разное потребление тепла и квадратные метры. Например жителям квартир, чьи дома находятся в управлении компании «СКС», придется заплатить по 60 рублей за квадратный метр.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» финансисты Комбината бытовых услуг рассказывали, чем вызвано подорожание коммунальной услуги. На счет в платежке повлияли холодная зима, рост НДС и тарифа за отопление.

Доплатить придется

Система расчета за тепло по 1/12 практикуются во всем Бердске впервые. До этого управляющая компания «Сибирский стандарт» уже производила расчет с потребителями по новой для бердчан системе. Но, например, в начале 2018 года УК произвела перерасчет и оказалось, что Комбинат бытовых услуг остался должен жителям Бердска.

В этом году ситуация оказалась противоположной и жители домов собирались на стихийные собрания, решив не платить. Бердчане полагали, что УК необоснованно берет с них деньги. Говорят, что никаких предупреждений о перерасчете они не видели и не слышали. Но это не отменяет необходимости оплаты, чтобы не стать должником за коммуналку со всеми вытекающими последствиями — лишение льгот, пени и штрафы, ограничение услуг ЖКХ.

Муниципальный Комбинат бытовых услуг с начала 2019 года тоже столкнулся с волной жалоб от бердчан. По словам коммерческого директора КБУ Семена Лапицкого, перерасчет в январе сделали несколько управляющих компаний. В том числе СКС и «Вербена». «Сибирский стандарт» откорректировал плату за отопление еще в декабре 2018-го. Но жители его домов тоже высказывали недовольство дополнительными начислениями.

Лапицкий отметил, что у кого-то доплата в полтора раза превышает ежемесячный платеж, у кого-то в 3,5 раза. И это серьезные суммы. По оценке Семена Лапицкого, УК не доработали со своими жильцами по разъяснению предстоящих доплат:

— Мы знали, что год холоднее — это видно по факту отпущенного тепла. Прошлый отопительный сезон начался раньше и закончился позже. Мы просили управляющие компании донести это до людей, чтобы они были готовы. А при переходе на прямые платежи (без посредника в виде «Новосибирскэнергосбыта) у людей создается ошибочное мнение, что это МУП КБУ собирает деньги. Но мы получили начисления от УК.

По итогам 2019 года будет такая же процедура. Но доначислений может и не быть. Если 2019-й окажется теплее прошлого года, то пересчет будет «в минус». Хотя из-за удорожания тарифа дважды за год, как заявило правительство РФ, сэкономить на тепле вряд ли получится.

Если бы Бердск платил за отопление не по 1/12, а по фактически потребленному объему, то это обернулось бы крупными суммами в счетах в течение отопительного периода. Особенно в холодные месяцы, как в нынешнем феврале, когда стояли 40-градусные морозы. В КБУ опасаются, что в этом случае долги по коммуналке росли бы. Но по каждому из вариантов — по 1/12 или по факту — люди все равно заплатят за потребленный гигакалории.

В КБУ есть обращения от обслуживающих организаций о предоставлении рассрочки по оплате тем, у кого оказались крупные суммы.

— Мы сейчас анализируем ситуацию — насколько это критично для потребителей. Есть дома, где нужно доплатить по 900 рублей с квартиры, а есть, где сумма свыше 3000. Никто не задавался вопросом, когда платили каждый месяц по 1000 рублей. Было удобно, по карману не бьет, — рассказал Лапицкий, подчеркнув, что, скорее всего, КБУ пойдет на рассрочку при больших суммах доначислений за тепло.

Справка

По официальным данным Гидрометцентра, средняя температура за месяц в отопительный период 2017 года составила 12,3 градуса мороза. В 2018 году средняя температура за месяц составила минус 19,5 градусов. Соответственно коммунальщикам приходилось повышать температуру теплоносителя, чтобы батареи были горячими и держали комфортную «погоду в доме». Отсюда и доначисление.


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(11) Комментариев

  1. Аноним

    что то меня абсолютно не устраивает вся эта СИСТЕМА с ЖКХ,которая стала средством выкачивания денег с людей — как и все правительственные «реформы» с их ростом ндс и удорожанием тарифов…теперь и два раза в год…
    и ведь кто то на этих деньгах просто банально обогащается — потому что иной реальной причины подорожания буквально всего у нас в стране просто нет …
    нет слов, одни маты и проклятия в сторону правительства и чиновников-хозяев-«операторов» жкх …..

    Thumb up 24 Thumb down 1

    • Аноним

      не забывайте про второе летнее повышение тарифов. Сейчас, это только начало, так сказать цветочки. Летом будет еще один «сурприз

      Thumb up 6 Thumb down 2

  2. Аноним

    Ну ведь вранье же…! Отопительный сезон с октября по начало мая какие -19.5 градусов? Не было морозов по — 30 весь месяц в зимние месяцы, что бы средняя температура была — 20! Что в апреле, мае был минус, если днем плюс 10, ночью максимум -5?
    Тем более, что прямого соотношения, как в пропорции, между температурой на улице и объемом подаваемого тепла — нет! Надо обращаться в суд!

    Thumb up 9 Thumb down 2

    • a.danilov

      как щас помню… за окном май, на улице +20С, а батареи- кипяток. Окна настежь, батареи перекрыты. От стояков парево.
      Позапрошлый вроде бы год.
      На вопрос, почему ТАК топите сейчас, Кожин тогда сказал что, мол, зима слишком тёплой была.

      Thumb up 20 Thumb down 1

      • Аноним

        страна идиотов

        Thumb up 9 Thumb down 2

      • Аноним

        Не забывайте, что в обратку поступает вода тем более высокой температуры, чем меньше потребление дома. Чем выше температура на улице, тем меньше тепла потребит дом и меньше топлива нужно, чтобы нагреть обратку до нужных значений! Махинации с датчиками тепловой энергии, вот что это!

        Thumb up 5 Thumb down 0

  3. Аноним

    Зачем было так «кочегарить «? От кого-то поступали жалобы за холод в квартирах ? 50 % потребителей перекрывают или закрывают батареи из-за жары в квартирах. У половины жильцов установлены пластиковые окна, для лучшего сохранения тепла. Топят бесконтрольно, лишь бы побольше содрать с населения, получить дополнительную прибыль.
    Почему во время отопительного сезона для потребителей не было никакой информации, что будут дополнительные сборы ?

    Thumb up 9 Thumb down 2

  4. Аноним

    Кроме темы ЖКХ, впереди еще будут неприятные сюрпризы:
    31 марта вступает в силу закон о «Налоге на картошку» — теперь любой россиянин, если он решит продать свой урожай должен будет зарегистрироваться как ИП и получить патент – и платить государству налоги и сборы.  Отметим, что это один из самых «антинародных» законов,  после «пенсионной реформы», который будет действовать в России. С простого дачника государство намерено получить:
    • отчисления в пенсионный фонд – 29 354 рубля в год;
    • 1 % от доходов ИП, при обороте от 300 тысяч;
    • отчисления в фонд ОМС – 6 884 рублей;
    • годовой патент – 20 000 тысяч.
    В противном случае – человек, реализующий излишки своего урожая  нелегально, станет преступником и может понести уголовную ответственность.
    С 1 марта, согласно новой норме закона, россиянин, который собрался строить дом на своем участке будет обязан уведомить об этом местную администрацию, но не только о намерении строительства, а также о его начале, окончании и о том, что постройка прошла регистрацию, как собственность гражданина. Ранее эта процедура была намного проще.
    Полная версия: http://vologda-poisk.ru/news/na-zlobu-dnya/zakon-o-naloge-na-kartoshku-vstupit-v-silu-31-marta-i-rossiyane-okonchatelno-obnischayut

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  5. Аноним

    Это результат перехода на расчет по схеме 1/12. Обычная мошенническая схема, а это ее логический результат.
    А Вы товарисчи, господа бердчане, что хотели?
    Как Вы думаете, что будет если сесть оппой на бомбу, выдернуть чеку и продолжать сидеть на ней ? Думаю, результат предсказуем и однозначный. Вот и результат 1/12, все потери на потребителей. Платить нужно только по факту, за оказанные услуги, о чем и прописано в Гражданском кодексе. нарушили закон- получи результат.

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  6. Аноним

    Пора поборы поЖКХ делить по территориям.В Семферополи плюс 18 ,а у нас в этот день минус 30,а песии по одному закону рассчитываются.

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  7. Аноним

    Дело не в холодной зиме, а в том, что в 2017 году КБУ подавал тепло в экономичном режиме Подробнее: http://www.kurer-sreda.ru/2017/11/16/324566-uk-iz-za-nedotopa-kbu-zamerzayut-zhiteli-berdska
    В 2018 году КБУ подавал тепло, по принципу, «чем больше, тем лучше». Резкая разница показателями на счетчиках между 2017 и 2018 и стала причиной огромных доначислений.

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