СК следит за неубирающими сосульки УК в Бердске

«Опасные» крыши в Бердске очищают от снега и сосулек
Ежегодно в стране фиксируются происшествия, связанные с падением с крыш на прохожих глыб льда и сосулек, а также получение травм вследствие падения на скользкой поверхности дорог. Куски наледи способны причинить человеку переломы и другие телесные повреждения, а также повлечь более тяжкие последствия. В случае серьезного травмирования или гибели человека к уголовной ответственности привлекаются собственники домов, должностные лица управляющих компаний, лица, выполняющие административно-хозяйственные функции, и руководители организаций и учреждений независимо от форм собственности.
Следственное управление СКР по Новосибирской области обращает внимание руководителей организаций и управляющих компаний, коммунальных служб, а также владельцев зданий и сооружений организовать работу по регулярной, своевременной очистке крыш и прилегающих территорий от снега и наледи, а также выставлять соответствующие ограждения.
Важно не допустить фактов травматизма жителей области, в том числе несовершеннолетних детей!
Находясь на улице, гражданам следует обращать внимание на скопление снега, наледи на крышах домов и козырьках подъездов, стараться не подходить близко к стенам домов, не заходить за ограждения опасных участков местности.
-Обращаем внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ по уборке крыш от снега и наледи. Помните, что ваша безопасность зависит, прежде всего от вас самих. Не будьте равнодушны! Если вы увидели снежные карнизы, сосульки, свисающие с крыш ваших домов, позвоните и сообщите в соответствующие службы. Если ледяные глыбы образовались на крыше магазина или другого учреждения – сообщите в администрацию, — рекомендуют в Следственном комитете.
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