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За смерть двоих в ДТП судят нелегального таксиста в Новосибирске

Toyota Fielder врезалась в Toyota Chaser и следом в фонарь. Скончались два пассажира «Филдера», которые не были пристегнуты.

22.02.2019 Фото: 54.мвд.рф Нет комментариев
 
За смерть двоих в ДТП судят нелегального таксиста в Новосибирске

На месте смертельного ДТП

Следователем УМВД России по городу Новосибирску завершено расследование уголовного дела, возбужденного по факту нарушения жителем Новосибирска, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшего по неосторожности смерть двух человек (ч.5 ст. 264 Уголовного кодекса Российской Федерации).

В ходе расследования было установлено, что 5 ноября 2018 в 00.05 в Центральном районе на Красном проспекте 32-летний водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер», следовавший со стороны улицы Гоголя с левым поворотом на улицу Достоевского, не убедился в безопасности маневра и совершил столкновение с автомобилем «Тойота Чайзер», двигавшимся по Красному проспекту во встречном направлении и имевшим преимущество в движении. После этого «Филдер», потеряв управление, совершил наезд на световую опору.

В результате ДТП от полученных травм погибла на месте аварии 38-летняя пассажирка «Тойоты Короллы Филдер». Позже в больнице скончался 40-летний пассажир этого же автомобиля. Водитель «Филдера» был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга, другой водитель не пострадал.

Помимо этого установлено, что водитель «Филдера» неофициально подрабатывал в одном из предприятий такси Новосибирска, а погибшие в аварии пассажиры не были пристегнуты ремнями безопасности.

Обвиняемый признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном. В отношении него избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.


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