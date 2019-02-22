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Новый вокзальный комплекс с автовокзалом построят в Бердске в 2020 году

Одновременно реконструируют новый транспортный узел у бердского железнодорожного вокзала и проложат второй путь до Черепанова.

22.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск 11 коммент.
 
Новый вокзальный комплекс с автовокзалом построят в Бердске в 2020 году

На бердском вокзале идет подготовка к стройке века

Правительство региона совместно с РЖД прорабатывает механизм софинансирования обновления подвижного состава пригородных поездов. Приоритеты взаимодействия в данном направлении обозначил глава региона Андрей Травников в ходе социально-экономического форума Западно-Сибирской железной дороги.

«Для Новосибирской области Западно-Сибирская железная дорога – один из важнейших партнеров в развитии транспортной сети, в обеспечении стабильного социально-экономического роста», – отметил губернатор Андрей Травников, обращаясь к участникам мероприятия с приветственном словом.

Глава региона напомнил, что сегодня в отрасли работает около 14,5 тысяч новосибирцев. В областной и местные бюджеты перечислено почти 3,8 млрд рублей налоговых платежей, что на 10 процентов больше, чем в 2017 году. Прошедший 2018 год стал знаковым для западно-сибирских железнодорожников – впервые за последние тридцать лет превзойден исторический максимум погрузки – уровень 1988 года.

«Я благодарю руководство Западно-Сибирской железной дороги за оперативно принятые и эффективно реализованные меры по увеличению объемов вывоза зерна из Новосибирской области, в том числе экспортных поставок, за постоянную работу по обеспечению роста отгрузки продукции наших угледобывающих предприятий», – сказал глава региона.

Андрей Травников также подчеркнул важность работающего уже не первый год трехстороннего соглашения между правительством Новосибирской области, РЖД и мэрией Новосибирска. В его рамках были реконструированы железнодорожные вокзалы в Черепаново, на станциях «Новосибирск-Восточный», «Сеятель». Важно, что в отраслевой программе развития до 2025 года предусмотрена дальнейшая модернизация вокзальных комплексов.

Сейчас работы идут в Татарске и Чанах, сдача в эксплуатацию запланирована на 2019 год, в этом году работы начнутся в Бердске, ввод в эксплуатацию – в 2020 году. Все эти объекты сопряжены с автовокзалами.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», к строительству вокзального комплекса приступят в марте. Сейчас территорию бердского железнодорожного вокзала огородили под стройплощадку.

Еще один перспективный совместный проект, реализация которого может начаться в этом году на уровне проектирования, – «Городская электричка». Запуск маршрута через платформы «Клещиха», «Чемская», «Нордмолл», «Чистая Слобода» позволит существенно улучшить доступность отдаленных микрорайонов левобережья города.

Не менее интересный для области проект строительства второго пути до Черепаново – с учетом того, что здесь могут развиваться не только грузовые, но и пассажирские перевозки, а также будут сформированы три транспортно-пересадочных узла – в Искитиме, Бердске и Черепаново. В этом году Западно-Сибирская железная дорога приступает к проектированию второго пути до Черепаново, а с 2020 года планирует начать его строительство.

Губернатор Андрей Травников также отметил, что настоящее время правительство региона, совместно с РЖД, прорабатывает механизм софинансирования обновления подвижного состава пригородных поездов через взносы в уставной капитал ОАО «Экспресс-пригород». В 2020 году таким образом планируется заменить два выбывающих из эксплуатации состава.

 


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(11) Комментариев

  1. Аноним

    Проложат второй путь до Черепаново……
    Да уж, лето ожидается….
    Я помню, когда ремонтировали пути до Новосибирска. электрички опаздывали на 3-4 часа.
    Наверно и счас так будет.
    Ну и Вокзальную перекроют на реконструкцию.
    Будут пробки.
    Наверно надо сразу ехать в Крым.

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  2. Kronverk5

    Железнодорожные «ворота» города очень сильно преобразят его, и пойдут большим плюсом. Ещё бы автомобильные довести до ума.

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    • Аноним

      Ворота может и преобразят, но они будут отрезаны от города федеральной трассой.
      Скакать по пешеходному мосту сначала на вокзал, а потом ещё раз над Вокзальной, ещё то счасте.
      Особенно пожилым, мамам с колясками, дачникам с тележками.
      Хорошо только тем, денег на стройке поднимет.
      А про автомобильные и речи не было.
      А вообще бы сделали федеральную трассу по правому берегу Берди от Колорлона до Речкуновки и было бы всем счасте.

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  3. Аноним

    Передайте начальнику вокзала г. Бердск, что уже надоело каждое утро видеть на первом пути товарняк. Люди утром торопятся на электричку, а среди них есть и старики и инвалиды, и приходится им лезть через переходный мост.

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  4. Аноним

    Похоже с вводом автовокзала, конечные остановки 321, 331, и 332 маршрута туда же перенесут. Лучше ли от этого станет для жителей города? Вопрос однако…

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    • Аноним

      Чувствую, ничем хорошим это не кончится.
      Как маршрутки будут попадать на вокзал?
      Или под пешеходным мостом опять поставят светофор?
      Тогда на.. зачем потратили 40 000 000 на этот мост?
      Да и поход на электричка будет равносилен двум забегам по лестнице на пятиэтажку.
      Что особо «обрадует» пенсионеров, инвалидов, дачников, молодых мамочек.
      «Серце моё не камень — я не могу иначе»(с)

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  5. Аноним

    После 15 лет поездок даже смотреть не могу в сторону вокзала.

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  6. Аноним

    Давно бы снесли уже этот старый барак. Позорище!

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