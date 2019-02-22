Новый вокзальный комплекс с автовокзалом построят в Бердске в 2020 году

На бердском вокзале идет подготовка к стройке века
Правительство региона совместно с РЖД прорабатывает механизм софинансирования обновления подвижного состава пригородных поездов. Приоритеты взаимодействия в данном направлении обозначил глава региона Андрей Травников в ходе социально-экономического форума Западно-Сибирской железной дороги.
«Для Новосибирской области Западно-Сибирская железная дорога – один из важнейших партнеров в развитии транспортной сети, в обеспечении стабильного социально-экономического роста», – отметил губернатор Андрей Травников, обращаясь к участникам мероприятия с приветственном словом.
Глава региона напомнил, что сегодня в отрасли работает около 14,5 тысяч новосибирцев. В областной и местные бюджеты перечислено почти 3,8 млрд рублей налоговых платежей, что на 10 процентов больше, чем в 2017 году. Прошедший 2018 год стал знаковым для западно-сибирских железнодорожников – впервые за последние тридцать лет превзойден исторический максимум погрузки – уровень 1988 года.
«Я благодарю руководство Западно-Сибирской железной дороги за оперативно принятые и эффективно реализованные меры по увеличению объемов вывоза зерна из Новосибирской области, в том числе экспортных поставок, за постоянную работу по обеспечению роста отгрузки продукции наших угледобывающих предприятий», – сказал глава региона.
Андрей Травников также подчеркнул важность работающего уже не первый год трехстороннего соглашения между правительством Новосибирской области, РЖД и мэрией Новосибирска. В его рамках были реконструированы железнодорожные вокзалы в Черепаново, на станциях «Новосибирск-Восточный», «Сеятель». Важно, что в отраслевой программе развития до 2025 года предусмотрена дальнейшая модернизация вокзальных комплексов.
Сейчас работы идут в Татарске и Чанах, сдача в эксплуатацию запланирована на 2019 год, в этом году работы начнутся в Бердске, ввод в эксплуатацию – в 2020 году. Все эти объекты сопряжены с автовокзалами.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», к строительству вокзального комплекса приступят в марте. Сейчас территорию бердского железнодорожного вокзала огородили под стройплощадку.
Еще один перспективный совместный проект, реализация которого может начаться в этом году на уровне проектирования, – «Городская электричка». Запуск маршрута через платформы «Клещиха», «Чемская», «Нордмолл», «Чистая Слобода» позволит существенно улучшить доступность отдаленных микрорайонов левобережья города.
Не менее интересный для области проект строительства второго пути до Черепаново – с учетом того, что здесь могут развиваться не только грузовые, но и пассажирские перевозки, а также будут сформированы три транспортно-пересадочных узла – в Искитиме, Бердске и Черепаново. В этом году Западно-Сибирская железная дорога приступает к проектированию второго пути до Черепаново, а с 2020 года планирует начать его строительство.
Губернатор Андрей Травников также отметил, что настоящее время правительство региона, совместно с РЖД, прорабатывает механизм софинансирования обновления подвижного состава пригородных поездов через взносы в уставной капитал ОАО «Экспресс-пригород». В 2020 году таким образом планируется заменить два выбывающих из эксплуатации состава.
Проложат второй путь до Черепаново……
Да уж, лето ожидается….
Я помню, когда ремонтировали пути до Новосибирска. электрички опаздывали на 3-4 часа.
Наверно и счас так будет.
Ну и Вокзальную перекроют на реконструкцию.
Будут пробки.
Наверно надо сразу ехать в Крым.
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Железнодорожные «ворота» города очень сильно преобразят его, и пойдут большим плюсом. Ещё бы автомобильные довести до ума.
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Ворота может и преобразят, но они будут отрезаны от города федеральной трассой.
Скакать по пешеходному мосту сначала на вокзал, а потом ещё раз над Вокзальной, ещё то счасте.
Особенно пожилым, мамам с колясками, дачникам с тележками.
Хорошо только тем, денег на стройке поднимет.
А про автомобильные и речи не было.
А вообще бы сделали федеральную трассу по правому берегу Берди от Колорлона до Речкуновки и было бы всем счасте.
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Передайте начальнику вокзала г. Бердск, что уже надоело каждое утро видеть на первом пути товарняк. Люди утром торопятся на электричку, а среди них есть и старики и инвалиды, и приходится им лезть через переходный мост.
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Через два моста.
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Могли бы сделать выход на перрон через подземный переход прямо из вокзала.
Всё же опускаться на 2 метра в тепле проще, чем подниматься на 8 на морозе.
Там же и турникеты поставили бы с расчетом по карточкам.
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Пусть вообще уберут маневровые пути из города.
Вагоны таскает тепловоз-паровоз, а он ни разу не ЕВРО-5.
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Похоже с вводом автовокзала, конечные остановки 321, 331, и 332 маршрута туда же перенесут. Лучше ли от этого станет для жителей города? Вопрос однако…
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Чувствую, ничем хорошим это не кончится.
Как маршрутки будут попадать на вокзал?
Или под пешеходным мостом опять поставят светофор?
Тогда на.. зачем потратили 40 000 000 на этот мост?
Да и поход на электричка будет равносилен двум забегам по лестнице на пятиэтажку.
Что особо «обрадует» пенсионеров, инвалидов, дачников, молодых мамочек.
«Серце моё не камень — я не могу иначе»(с)
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После 15 лет поездок даже смотреть не могу в сторону вокзала.
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Давно бы снесли уже этот старый барак. Позорище!
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