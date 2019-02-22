Новый вокзальный комплекс с автовокзалом построят в Бердске в 2020 году

Правительство региона совместно с РЖД прорабатывает механизм софинансирования обновления подвижного состава пригородных поездов. Приоритеты взаимодействия в данном направлении обозначил глава региона Андрей Травников в ходе социально-экономического форума Западно-Сибирской железной дороги.

«Для Новосибирской области Западно-Сибирская железная дорога – один из важнейших партнеров в развитии транспортной сети, в обеспечении стабильного социально-экономического роста», – отметил губернатор Андрей Травников, обращаясь к участникам мероприятия с приветственном словом.

Глава региона напомнил, что сегодня в отрасли работает около 14,5 тысяч новосибирцев. В областной и местные бюджеты перечислено почти 3,8 млрд рублей налоговых платежей, что на 10 процентов больше, чем в 2017 году. Прошедший 2018 год стал знаковым для западно-сибирских железнодорожников – впервые за последние тридцать лет превзойден исторический максимум погрузки – уровень 1988 года.

«Я благодарю руководство Западно-Сибирской железной дороги за оперативно принятые и эффективно реализованные меры по увеличению объемов вывоза зерна из Новосибирской области, в том числе экспортных поставок, за постоянную работу по обеспечению роста отгрузки продукции наших угледобывающих предприятий», – сказал глава региона.

Андрей Травников также подчеркнул важность работающего уже не первый год трехстороннего соглашения между правительством Новосибирской области, РЖД и мэрией Новосибирска. В его рамках были реконструированы железнодорожные вокзалы в Черепаново, на станциях «Новосибирск-Восточный», «Сеятель». Важно, что в отраслевой программе развития до 2025 года предусмотрена дальнейшая модернизация вокзальных комплексов.

Сейчас работы идут в Татарске и Чанах, сдача в эксплуатацию запланирована на 2019 год, в этом году работы начнутся в Бердске, ввод в эксплуатацию – в 2020 году. Все эти объекты сопряжены с автовокзалами.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», к строительству вокзального комплекса приступят в марте. Сейчас территорию бердского железнодорожного вокзала огородили под стройплощадку.

Еще один перспективный совместный проект, реализация которого может начаться в этом году на уровне проектирования, – «Городская электричка». Запуск маршрута через платформы «Клещиха», «Чемская», «Нордмолл», «Чистая Слобода» позволит существенно улучшить доступность отдаленных микрорайонов левобережья города.

Не менее интересный для области проект строительства второго пути до Черепаново – с учетом того, что здесь могут развиваться не только грузовые, но и пассажирские перевозки, а также будут сформированы три транспортно-пересадочных узла – в Искитиме, Бердске и Черепаново. В этом году Западно-Сибирская железная дорога приступает к проектированию второго пути до Черепаново, а с 2020 года планирует начать его строительство.

Губернатор Андрей Травников также отметил, что настоящее время правительство региона, совместно с РЖД, прорабатывает механизм софинансирования обновления подвижного состава пригородных поездов через взносы в уставной капитал ОАО «Экспресс-пригород». В 2020 году таким образом планируется заменить два выбывающих из эксплуатации состава.