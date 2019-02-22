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Скандал из-за мусорной реформы по обращению к Травникову устроили депутаты Бердска

Елена Белова предлагает обратиться к губернатору Новосибирской области с идеей о передаче полномочий по утверждению тарифа на вывоз мусора для населения на местную власть. Депутаты не поддержали коллегу голосом.

22.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 46 коммент.
 
Скандал из за мусорной реформы по обращению к Травникову устроили депутаты Бердска

Елена Белова трижды поднимала вопрос на Совете депутатов о мусорном тарифе

Вынесла на общее обсуждение предложение об отправке письма в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на очередной сессии горсовета Бердска депутат Елена Белова сегодня, 21 февраля. После бурных обсуждений идеи большинство депутатов не поддержали коллегу голосом.

Так, Елена Белова ратовала за то, чтобы отправить обращение к Травникову и заксобрание Новосибирской области с предложением о возложении полномочий по сбору и вывозу мусора на горадминистрацию. Народная избранница предположила, что в этом случае тариф на коммунальную услугу станет в разы ниже и облегчит жизнь бердчан. До сессии обращение рассматривали два профильных депутатских комитетов, которые решили направить документ на согласование главе Бердска Евгению Шестернину, возглавляющему рабочую группу по «мусорной реформе».

— Никакого заключительного слова от администрации к сессии мы не получили, хотя в обращении нет цифр и тарифов, чтобы его можно было долго рассматривать. Здесь есть ссылка на законодательство, которое позволяет передать полномочия в органы местного самоуправления по утверждению и определению тарифа для населения. Есть очень много обращений граждан, что тариф установлен завышеный. Неоднократно задавались вопросы регоператору по поводу экологического налога, НДС, организации вывоза мусора из частного сектора, никаких вразумительных ответов от представителей «Экология-Новосибирск» получено не было. Люди заключает договоры, а вопросы не решены до сих пор. Нам не нужно ждать заключения от власти. У нас полигон под боком, для того, чтобы жители не платили больше денег. Справедливости ради, люди должны платить за то, за что они обязаны заплатить, — обратилась к коллегам Елена Белова.

Мнение спикера горсовета, и. о. мэра и депутата, возглавляющего компанию по перевозке отходов, читайте в ближайшее время.


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(46) Комментариев

  1. Аноним

    Белова так то права…
    хотя в эффективность обращения к Травникову не верю…едрос , поставленный лично Путиным, прекрасно понимает куда и кому в карман эти денежки мусорного оброка идут …будут изображать озабоченность, на чем тему закроют…

    Thumb up 63 Thumb down 7

  2. Аноним

    Вчера Путин конкретно сказал, что просто так поднять тарифы на вывоз мусора нельзя- только при существенных изменениях для жителей. А что изменилось у нас, в бердске? Ответ простой-НИЧЕГО.Тот же наш «южный» друг-дворник те же два раза в неделю вывозит контейнер с мусором, та же мусоровозка все это увозит на т\у же Бердскую свалку. Где изменения? Может кто-то, что-то видит? Подскажите пожалуйста, может у меня что-то со зрением и я не вижу того, что видит наш мэр и депутаты. Может эти товарищи при власти в выходные выезжают на свалку и там сами все это овно сортируют? Ну если так, то заранее извеняюяь и выражаю им огромную мирси.

    Thumb up 72 Thumb down 6

    • Аноним

      Путин постоянно что-то говорит. А что меняется после его разговоров? Ни-че-го.

      Реальные ухудшения происходят всегда безотносительно к выступлениям трибунных говорилок. А потом — разговоры, разговоры, разговоры… до следующего налога или повышения.

      Thumb up 44 Thumb down 6

    • Гость Очередной

      :-D :-D :-D
      ну… раз «вчера», раз «конкретно сказал» — то всё, ждём…
      Он же просто не знает, что тут происходит, какой наглёж тут у нас на местах творится-то….

      Thumb up 27 Thumb down 6

      • zizou

        дада, ведь Путин — это одно, назначенный Путиным Медведев с его правительством — это другое, назначенные Путиным губернаторы — это третье, а все прочие причастные к гребле нашей жизни — вообще пятые-десятые. и никак — ни вдоль ни поперёк — к ним в голову не входит целостность и единство этой вертикали.

        Thumb up 23 Thumb down 5

        • Недепутат

          А контроль за действиями власти должны осуществлять, именно — депутаты всех уровней, которых, именно — вы выбираете и с которых, именно — вы должны спрашивать.
          Так что — вы тоже участвуете в составлении вертикали власти.
          Далее следует пословица про зеркало и лицо. 8) 8)

          Thumb up 10 Thumb down 8

          • a.danilov

            «вы выбираете и с которых, именно — вы должны спрашивать.» ©

            Ну, спросили, допустим. Он нафиг послал.
            Дальше что делать? реальных рычагов отзыва депутата нет. Так что он досидит до конца срока, в любом случае.

            Thumb up 21 Thumb down 6

            • Аноним

              Обвинить в бездействии, снять неприкосновенность, позвать Чайку с Бастрыкиным и арестовать в зале заседаний.
              Сразу не расстреливать. Дать высказаться защите — мы же толерантная страна. :-D

              Thumb up 12 Thumb down 4

            • Недепутат

              Посмотрите список депутатов города. Мне, отчего-то, представляется,что там фамилии не меняются множество лет, в основной своей массе. :-D
              Видимо, жителей города работа депутатов устраивает и никто никого никуда не посылает.
              Видимо, устраивает жителей города Бердска работа областных депутатов, не припомните — кто у нас там? :-D
              Господин Карелин — кто ему задал вопрос и Карелин послал спрашивающего — есть такие прецеденты?

              Thumb up 21 Thumb down 0

              • a.danilov

                тут всё просто- избраться относительно легко(а при соответствующей шефской поддержке так и подавно).
                А вот «уволить» действующего депутата практически нереально, в силу механизма отзыва.

                ps. а «послал» это условно, конечно. Скажем- проигнорировал.

                Thumb up 12 Thumb down 3

          • zizou

            вы выбираете и с которых, именно — вы должны спрашивать.
            =========================
            угу, выбираем *CRAZY* а кто депутата платит, то с него и спрашивает *CRAZY*

            И не то, что дать Валере еще один шанс, уже два шанса было, а только то, чтобы сейчас на 200% сработать, чтобы *** сделали то, кого мы хотим, чтобы *** за нас проголосовали *** те. Подготовимся ***. Денег? Вот сколько вам надо, всем денег *** : идите, ***, и вербуйте ***, идите! Записываю, ***, чтобы вы все слышали ***. И сделайте так, чтобы был нормальный человек.
            Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2013/12/28/126447-audiozapis-oligarx-viktor-golubev-otchityvaet-spikera-i-deputatov-gorsoveta-berdska-za-neposlushanie

            Thumb up 3 Thumb down 4

    • Yaya

      А изменения налиТцо. Вчера вот впервые с 50 января (предыдущего вывоза) звонила в Экосервис.. Автодозвон поставила в 14 час, на указанный сотовый номер.. до 15-30 он так и не дозвонился. Набрала на бердский номер. Где сказали что вообще то заявки до 15 принимают.. Но так и быть, выписали в заявку. А мусор так и не вывезли сегодня. И никто не отзвонился, не предупредил. Ладно у меня контейнер стационарно за забором стоит. А у соседей он выкатной. И они тоже жаловались что утром выкаиили контейнер, а его так и на вывезли. На нашу улицу по вторникам и четвергам график. Ну так пусть машина заезжает и трясёт контейнеры, че за геморр придумали. В Вербене заявку даже день в день принимали и вывозили, если до 9-10 утра звонили им..

      Thumb up 10 Thumb down 0

  3. YYY

    Наши «народные избранники» (за редким исключением) не собираются делать никаких телодвижений по обращению с ТКО и даже обсуждать не хотят этот вопрос. Плывут по течению — куда вынесет, туда и приплывут. Вспомните 1/12 по квартплате!
    Депутаты нужны только для формального «одобрямса» решений администрации и решения шкурных личных или родственных вопросов. И зачем тратить кучу денег на выборы и зарплату спикера? Разогнать — и дело с концом!

    Thumb up 46 Thumb down 4

    • a.danilov

      не разгоните.

      Thumb up 8 Thumb down 3

      • Аноним

        к сожалению, точнее власть создала такую систему, что, что люди отстранен от участия в решении городских проблем, только местные олигархи сидят и думают о своем, как, где и что, а наши проблем им по… Влиять на депутата после выборов люди не могут. На том и стоит система

        Thumb up 3 Thumb down 1

    • Аноним

      наши депутаты это саме крупные и богатые бизнесмены города или их доверенные лица, поэтому им по большому счет до п…… Для них по 100 руб. на человека это дым в том же месте (смотри на букву «П»). Думайте за кого голосуете головой а не…..тут уместна буква «Ж»

      Thumb up 20 Thumb down 3

      • YYY

        «Думайте за кого голосуете головой» — думай, не думай, или бизнесмен или чье-то доверенное лицо. Или голубевцы, или дреминцы, или болтуркевцы и т.п. — хрен редьки не слаще. Бывает на округе ни одного нормального независимого кандидата нет — одни доверенные лица :-! :(

        Thumb up 10 Thumb down 2

  4. igk63

    «Люди заключает договоры, а вопросы не решены до сих пор.»(с).Прав Макар-80% баранов. %)

    Thumb up 21 Thumb down 7

  5. Аноним

    В Белокаменном изменения увидели только в платежках за январь,
    появилась новая строка, за вывоз бытовых отходов 92 руб.
    Больше никаких изменений.

    Thumb up 15 Thumb down 0

  6. ДимаИзЦентра

    Это очень хорошая инициатива наших властей, сразу виден результат. Понимание за что плати 92руб с человека.
    Мусор теперь сам исчезает в квартире, не надо выносить. Удобно!

    Thumb up 9 Thumb down 1

  7. Галыч

    Раньше в городе работали по вывозу мусора 2 компании-это «Вербена» и «ЭкоСервис» и что вы много порядка видели? Сейчас от Регионального оператора работает только «ЭкоСервис» и вы хотите чтобы было лучше? Есть замечание: фотографируйте, пишите, жалуйтесь Рег. опературу, у них есть эл. почта отправляйте. Хотя, даже если
    разместите в местной газете -эта информация дойдет и до УК и до перевозчика и до МЭРА.

    Thumb up 8 Thumb down 4

    • Живу рядом

      Не сможет Эко Сервис обеспечить вывоз мусора по г. Бердску, соблюдая график вывоза ежедневно!!! Нет у него столько машин!!!

      Thumb up 15 Thumb down 1

  8. Егор

    за 92 рубля,теперь буду выкидывать мусор прямо с балкона!!!

    Thumb up 16 Thumb down 5

  9. Егор

    кроме Беловой,всех депутатов на свалку… :-D

    Thumb up 20 Thumb down 9

  10. Недепутат

    Но кто выбрал этих депутатов? И кто с них спрашивает за их дела?

    Thumb up 10 Thumb down 1

  11. Макс

    А не чего ,что Медведев утвердил тариф 95р/тонна?

    Thumb up 4 Thumb down 5

  12. Ден

    Фамилии депутатов не поддержавших коллегу надо озвучить

    Thumb up 14 Thumb down 0

  13. Да уж..

    Ну а нафига нашим доморощенным депутатам лишняя головная боль и рискованные телодвижения? Это же прецедент. Правительство Медведева колбасит от таких инициатив. Из Кремля и «ответка» может прилететь. Компромат нарыть и сочинить легко. Так что им удобнее сидеть ровно и не рыпаться. *PARDON*

    Thumb up 12 Thumb down 2

  14. таня

    в частном секторе один раз вывезли мусор, на сайте система» Город» счет выставили 280 р., прописано 5 человек. Я оплатила. Из чего складывается цифра не знаю.Разница с прошлым годом 80 р.

    Thumb up 3 Thumb down 0

    • Живу рядом

      А Вы у Регоператора запросите график вывоза мусора от Вашего дома. Все машины перевозчика оборудованы Глонассом! И требуйте перерасчет! Напишите Регоператору письмо о необходимости соблюдать законодательство и обеспечить вывоз мусора — ЕЖЕДНЕВНО!!!!!

      Thumb up 9 Thumb down 2

  15. Живу рядом

    Вы посмотрите кто (пофамильно) в Совете депутатов! И все станет ясно! Никто наши права отстаивать и не собирается!!!!
    По закону стоимость с человека за мусор 92 рубля? Тогда по закону требую вывозить мусор ежедневно с понедельника по воскресенье, организовать возможность оплатить за мусор Регоператору без комиссии, обеспечить КП контейнерами с крышками. А еще очень хочется посмотреть как сложился тариф на вывоз ТКО в сумме 92 рубля???

    Thumb up 17 Thumb down 0

  16. Аноним

    А по закону? Или я не прав? Депутаты и пр. имеют ли право вести свой личный бизнес?

    Thumb up 1 Thumb down 2

  17. Алексей-Алёшенька

    Интересно, по какой причине наш пламенный оратор Сычев «пролетел» мимо регионального штаба ОНФ?

    Thumb up 4 Thumb down 0

  18. Дмитрий

    Странная Белова . Пиариться на нуждах населения . Устраивает цирковые выступления . Ты как депутат напиши обращение губернатору , зачем устраивать шумиху со словами о заботе о народе? Это явно видно что липовая активность твоя ни чему не приводит. Позор!

    Thumb up 7 Thumb down 2

  19. Дмитрий

    Скажите депутат Бедова ? Какие у вас реальные результаты вашей деятельности в Горсовете?

    Thumb up 3 Thumb down 2

  20. Николай

    В. Путин в своем обращении потребовал от чиновников чутко относится к нуждам граждан, брать на себя ответственность в решении насущных вопросов, проявлять инициативу. Кто неспособен, работает по принципу» не тревожить начальников для дела» посоветовал, что»не надо подходить к снаряду». Наблюдал совещание городское по вопросу, приведшему в шоковое состояние горожан (тариф на мусор), где Бадьин предлагает -«отсидеться, само рассосётся». Человек проявляет мудрость во вред делу!
    Именно про таких чиновников он сказал, что они тормозят социальные реформы, отдаляют улучшения жизни граждан, которые должны уже наступить вчера!

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