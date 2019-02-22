Сон на боку избавляет от храпа и продлевает жизнь

На продолжительность жизни человека влияет поза для сна. К таким выводам пришли норвежские ученые. По их мнению, самым полезным является сон на боку, так как в этой позе минимальная нагрузка на позвоночник. Также сон на боку избавляет от храпа и действует как профилактика болезней Паркинсона и Альцгеймера. Сон на левом боку особенно полезен беременным, поскольку восстанавливает кровообращение.

Человек должен спать, как ему удобно, сказал в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, профессор, председатель правления Национального сомнологического общества Владимир Ковальзон.

«Поза для сна зависит от постели, от матраца. Кто-то любит спать на животе, а кто-то на спине. Если каждый полезет спать на спине, а человек любит спать на боку, он все равно ночью перевернется», — отметил сомнолог.

А избавиться от храпа помогут специальные приборы, добавил Владимир Ковальзон.

«Храп реально вылечить, уже есть эффективные методики. Для избавления от храпа применяют специальные приборы, которые подкачивают воздух. Проводят специальные обследования, датчики определяет, насколько тяжелая форма нарушения дыхания. Нарушение дыхания определенной степени приводит к нарушению мозгового кровообращения. А это чревато инсультом. Когда есть нарушение поступления кислорода в мозг, человек утром встает с тяжелой головой, нарушаются умственные процессы, ухудшается память, появляется дневная сонливость. При этом человек не ощущает, что плохо спит, не понимает, в чем дело», – считает Владимир Ковальзон.