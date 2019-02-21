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В крушении самолета Wilga-35А и гибели летчика на аэродроме «Бердск-Центральный» обвиняют сотрудника ДОСААФ

В августе 2017 года погиб опытны пилот Сергей Дадыкин. Следствие полагает, что Владимир Моргачев знал о неисправности воздушного судна, но разрешил полет. Расследование длилось 1,5 года.

21.02.2019 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. среда. Бердск Нет комментариев
 
В крушении самолета Wilga 35А и гибели летчика на аэродроме Бердск Центральный обвиняют сотрудника ДОСААФ

«Вильга» рухнула летное поле в Бердске с небольшой высоты. Но при падении загорелась. Пилот не выжил

В Бердский городской суд поступило для рассмотрения по существу уголовное дело по обвинению Владимира Моргачева в смерти пилота самолета «Вильга-35» Сергея Дадыкина в августе 2017 года.

Как сообщили в суде сегодня, 21 февраля, Моргачева обвиняют по ч. 2 ст. 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба и смерть человека и по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей.

В отношении Моргачева избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Согласно материалам расследования именно Моргачев выпустил в полет неисправное воздушное судно, в следствие чего произошла трагедия.

— При выполнении работы по эксплуатации авиационной техники НОУ «Новосибирский авиационный спортивный клуб «Общероссийской общественно-государственной организации ДОСААФ России» Моргачев нарушил требования нормативных правовых документов в области правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, технического обслуживания и ремонта неисправностей авиационной техники, в том числе и самолета «Вильга-35А». В связи с этим в период с 28 апреля по 11 августа 2017 года он разрешал допуск неисправного самолета к полетам, об обнаруженных повреждениях начальнику учреждения не докладывал, эксплуатация неисправного самолета не прекращалась, — уточнили в бердском суде.

Кроме того, 11 августа 2017 года, находясь на аэродроме «Бердск-Центральный», зная об обнаруженных им повреждениях руля высоты самолета, Моргачев не отстранил воздушное судно от полетов, а сообщил о его готовности летать. В результате чего при взлете «Вильга-35А» потерпела крушение, что повлекло смерть человека, а также причинение крупного ущерба в связи с уничтожением самолета.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» причиной гибели пилота в авиакатастрофе Wilga-35А на бердском аэродроме стала выкрученная шпилька, из-за которой заклинило систему управления самолета. К такому выводу пришла комиссия экспертов ГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина».

63-летний летчик-инструктор 1 класса, управляя самолетом «Вильга-35А», 11 авгуса 2017 года буксировал планер Л-13 «Бланик». При столкновении самолета с землей, летчика Сергея Дадыкина выбросило из кабины через стекло правой двери самолета на землю, где он скончался. После крушения самолет переломился и сгорел, восстановлению он уже не подлежал. Планер «Бланник», который буксировал Сергей Дадыкин, благополучно совершил посадку.

Смерть из-за шпильки

Комиссия экспертов СибНИА отвергла версии причины катастрофы, связанные с работой силовой установки, ошибками пилота планера, физическим состоянием и работоспособностью пилота самолета, откатом назад кресла летчика на взлете «Вильги -35А». Виной авиакатастрофы стал отказ авиационной техники, проявившийся в «заклинивании» системы управления самолетом по каналу тангажа при переводе руля высоты из положения «на кабрирование» в нейтральное положение либо в положение «на пикирование».

В ходе экспертизы в СибНИА провели эксперимент, который подтвердил возможность самопроизвольного выкручивания шпильки, ввернутой в отверстие фиксированного предкрылка на левом роговом аэродинамическом компенсаторе. Эксперты предположили, что в процессе эксплуатации самолета «Вильга-35А» тканевая заглушка, ее пропитка, клеевая прослойка из-за дождей и перепадов температуры состарились, износилась от регулярных механических воздействий. А под воздействием мощного скоростного напора воздуха при выполнении полетов, а также ветровых нагрузок при стоянке — отклеилась. Шпилька весовой компенсации, под действием механических вибрационных нагрузок выкрутилась из установочного отверстия и вступила в соприкосновение с нервюрой стабилизатора.

«Во время взлета самолета шпилька весовой компенсации под действием вибрации продолжила выкручиваться, вышла из установочного отверстия на величину, несколько превышающую зазор между рулём высоты и стабилизатором, а пилот, при попытке перевести самолёт «на пикирование», почувствовал, что ручку управления самолётом заклинивает. Пилот рефлекторно погасил перемещением ручки «на себя» (на кабрирование) появившийся пикирующий момент, при этом руль высоты отклонился вниз на большой угол, освободившаяся от контакта с нервюрой шпилька левого рогового компенсатора при взлётных оборотах двигателя, совпадающих с собственной частотой руля высоты (в условиях резонанса) энергично стала выкручиваться из гнезда и при обратном ходе руля. Вывернувшись на 4 витка резьбы, уперлась верхней стороной по продольной образующей в обшивку нижней поверхности стабилизатора, исключив угловое перемещение руля высоты к нейтральному положению и положению «на пикирование», — гласит отчет о расследовании уголовного дела комиссией экспертов ГУП «СибНИА им. С. А. Чаплыгина».

Из-за выкрученной шпильки произошло стопорения руля высоты в положении «на кабрирование». Летчик «Вильги» пытался отдать ручку управления самолётом от себя, но попытки были безрезультатны. Это привело к выходу самолёта на большие углы атаки, сваливанию на крыло и в конечном счёте – катастрофе.

Сергей Дадыкин — лётчик первого класса авиации ДОСААФ СССР и России. За время лётной работы освоил более 30 типов воздушных судов — самолётов, вертолётов, планеров, включая экземпляры самолётов Великой Отечественной войны. Суммарный налёт Сергея Николаевича за годы лётной работ составил 32389 полётов, по времени 9785 часов 11 минут. Из них на самолёте «Вильга-35А»— 3622 полёта с налётом 610 часов 45 минут.

Отметим, что это уже не первая авиакатастрофа в Бердске, за которой последовало уголовное дело. 7 августа 2014 года разбился учебный Як-52, в котором находились 16-летняя курсантка авиационного кадетского корпуса и летчик-инструктор. Оба погибли. Через два года, в августе 2016 года, виновным в трагедии признали бывшего начальника авиаклуба ДОСААФ Сергея Сметанина. Его приговорили к 3,5 годам лишения свободы в колонии.

 

 


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