Употребление ненормативной лексики заняло третье место среди языковых нарушений, в которых признались анкетированные
Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом — такие данные привел генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.
«Наше «великое культурное сокровище» — русский мат: 20 процентов опрошенных, самые честные люди, признались, что используют его практически каждый день», — сказал он на круглом столе «Российская государственность и русский язык: история и современность».
По словам Федорова, ранее проведенный опрос касался различных аспектов использования русского языка, в том числе его чистоты.
Употребление ненормативной лексики заняло третье место среди языковых нарушений, в которых признались анкетированные. Наиболее частым отклонением, по словам Федорова, оказалось использование местных диалектов.
«Каждый третий опрошенный говорит: «Да, это довольно часто встречается в моей собственной речи», — сказал гендиректор ВЦИОМ.
На втором месте — профессиональный сленг, в этом нарушении, по словам Федорова, признались 23 процента респондентов.
В исследовании принимали участие граждане России в возрасте от 18 лет. Весной ВЦИОМ планирует обновить результаты по итогам нового опроса.
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Однажды в одной цивилизованной стране находясь за рулем поймал себя на мысли что полтора часа ни разу не сматерился и сильно испугался что могу разучиться )))))
По возвращению на родину только сел за руль выехал на БШ и понял, что мне это не грозит))
Без мата икилометр проехать было невозможно
Столько чудаков на букву М нет ни в одной срране, по крайней мере из тех где был я.
Нигде не принято тошнить в левом ряду набирая смс по телефону и даже не реагировать на фары и очень громкий воздушный сигнал с просьбой уступить лыжню.
Всем на всех нас**ть..
В общем в этой стране без творчества Шнура можно потечь мозгами
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«..в этой стране..»
Все с тобой ясно. Таким, как ты и прочим макаревичам, никогда и нигде не будет хорошо.
Вот и поезжай в ту «цивилизованную» страну, где не матерился полтора часа.
Чего здесь-то ноешь и травишь своим нытьем окружающих?…..
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Я с подозрением отношусь к остальным четырем из пяти которые могут здесь прожить день без матюков
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Ну, вот, например, твой либеральный однодумец — Поросенок Педро тоже не матерится никогда, и что?
А вот лидер школоты Навальный называет своих последователей баранами.
Жители Нью-Йорка матерят свои раздолбанные дороги в центре города….
Кто из них четыре из пяти?
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«Либеральный однодумец», прекрасно, прекрасно
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Умоляю, не говорите ему слово единомышленник)))
Так угарно читать их на их языке
Виден уровень ….
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А что вы в гордом одиночестве мне тычете?))
Где ваши глубинные коллеги человечки да поцреоты?
Не их смена или на других ветках трудятся?
Подтягивайте их сюда, вместе вы органичнее и смешнее выглядите
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Кстати, на счёт Навального, у него вышел новый ролик, про наш славный Северный Кавказ, что вы думаете поэтому поводу? https://youtu.be/LWdAfYKJSKA
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Даже достопочтенный С.Лавров не смог удержаться от красивого словосочетания «Де***Ы, б***ь», которое стало крылатой фразой и отлично подходит как характеристика одного очень глубинного народа
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Дааа, очень уж глубинного народа вадимовых пращуров, уже не одно столетие мутящих воду в транснациональной среде и вызывающих беды и несчастья на головы приютивших их народов.
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В общественном парижском туалете, есть надписи на русском языке! (с) Словарного запаса хватает, что бы избежать обсценной лексики в общественном пространстве, ограничиваясь исключительно узким кругом друзей.
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