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Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом

Опрос: «Наше «великое культурное сокровище» — русский мат: 20 процентов опрошенных, самые честные люди, признались, что используют его практически каждый день».

21.02.2019 Фото: pixabay 11 коммент.
 
Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом

Употребление ненормативной лексики заняло третье место среди языковых нарушений, в которых признались анкетированные

Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом — такие данные привел генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.
«Наше «великое культурное сокровище» — русский мат: 20 процентов опрошенных, самые честные люди, признались, что используют его практически каждый день», — сказал он на круглом столе «Российская государственность и русский язык: история и современность».
По словам Федорова, ранее проведенный опрос касался различных аспектов использования русского языка, в том числе его чистоты.
Употребление ненормативной лексики заняло третье место среди языковых нарушений, в которых признались анкетированные. Наиболее частым отклонением, по словам Федорова, оказалось использование местных диалектов.
«Каждый третий опрошенный говорит: «Да, это довольно часто встречается в моей собственной речи», — сказал гендиректор ВЦИОМ.
На втором месте — профессиональный сленг, в этом нарушении, по словам Федорова, признались 23 процента респондентов.
В исследовании принимали участие граждане России в возрасте от 18 лет. Весной ВЦИОМ планирует обновить результаты по итогам нового опроса.

Источник: РИА Новости


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(11) Комментариев

  1. Вадим

    Однажды в одной цивилизованной стране находясь за рулем поймал себя на мысли что полтора часа ни разу не сматерился и сильно испугался что могу разучиться )))))
    По возвращению на родину только сел за руль выехал на БШ и понял, что мне это не грозит))
    Без мата икилометр проехать было невозможно :-D
    Столько чудаков на букву М нет ни в одной срране, по крайней мере из тех где был я.
    Нигде не принято тошнить в левом ряду набирая смс по телефону и даже не реагировать на фары и очень громкий воздушный сигнал с просьбой уступить лыжню.
    Всем на всех нас**ть..
    В общем в этой стране без творчества Шнура можно потечь мозгами :-D :-D :-D

    Thumb up 1 Thumb down 6

    • Никодим

      «..в этой стране..»
      Все с тобой ясно. Таким, как ты и прочим макаревичам, никогда и нигде не будет хорошо.

      Вот и поезжай в ту «цивилизованную» страну, где не матерился полтора часа.

      Чего здесь-то ноешь и травишь своим нытьем окружающих?…..

      Thumb up 4 Thumb down 2

  2. Вадим

    Я с подозрением отношусь к остальным четырем из пяти которые могут здесь прожить день без матюков *CRAZY*

    Thumb up 3 Thumb down 4

    • Никодим

      Ну, вот, например, твой либеральный однодумец — Поросенок Педро тоже не матерится никогда, и что?
      А вот лидер школоты Навальный называет своих последователей баранами.
      Жители Нью-Йорка матерят свои раздолбанные дороги в центре города….
      Кто из них четыре из пяти? :-D

      Thumb up 4 Thumb down 3

  3. Вадим

    Даже достопочтенный С.Лавров не смог удержаться от красивого словосочетания «Де***Ы, б***ь», которое стало крылатой фразой и отлично подходит как характеристика одного очень глубинного народа *CRAZY* *CRAZY*

    Thumb up 2 Thumb down 4

    • Никодим

      Дааа, очень уж глубинного народа вадимовых пращуров, уже не одно столетие мутящих воду в транснациональной среде и вызывающих беды и несчастья на головы приютивших их народов. :-D

      Thumb up 2 Thumb down 1

  4. Поросёнок Пётр

    В общественном парижском туалете, есть надписи на русском языке! (с) Словарного запаса хватает, что бы избежать обсценной лексики в общественном пространстве, ограничиваясь исключительно узким кругом друзей.

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