Каждый пятый россиянин ежедневно ругается матом — такие данные привел генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

«Наше «великое культурное сокровище» — русский мат: 20 процентов опрошенных, самые честные люди, признались, что используют его практически каждый день», — сказал он на круглом столе «Российская государственность и русский язык: история и современность».

По словам Федорова, ранее проведенный опрос касался различных аспектов использования русского языка, в том числе его чистоты.

Употребление ненормативной лексики заняло третье место среди языковых нарушений, в которых признались анкетированные. Наиболее частым отклонением, по словам Федорова, оказалось использование местных диалектов.

«Каждый третий опрошенный говорит: «Да, это довольно часто встречается в моей собственной речи», — сказал гендиректор ВЦИОМ.

На втором месте — профессиональный сленг, в этом нарушении, по словам Федорова, признались 23 процента респондентов.

В исследовании принимали участие граждане России в возрасте от 18 лет. Весной ВЦИОМ планирует обновить результаты по итогам нового опроса.

Источник: РИА Новости