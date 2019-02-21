Песков рассказал о недовольстве Путина уголовным преследованием бизнеса

Тема защиты бизнеса от необоснованного уголовного преследования будет фигурировать в поручениях президента РФ Владимира Путина по итогам его послания Федеральном собранию. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Действительно, президент недоволен эффективностью выполнения поручений в этой области и достаточно однозначно озвучил свои установки на этот раз», — сказал Песков, подчеркнув, что стиль, характер и формулировки послания главы государства «предельно конкретны и не допускают каких-то трактовок или какого-то размывания идей и основных ориентиров».

Представитель Кремля напомнил, что надзорные функции относятся к компетенции Генпрокуратуры, которая определяет законность или незаконность тех или иных следственных действий. «Главным образом, в послании речь шла о том, чтобы избавиться от этой практики [необоснованного преследования бизнеса], и как раз здесь уже будет формироваться перечень поручений, тем более, что многое достаточно конкретно было сказано в самом обращении президента», — заключил пресс-секретарь президента.

По словам Пескова, сейчас перечень поручений президента по итогам послания формируется, и на это, как ожидается, уйдет несколько дней. Представитель Кремля подчеркнул, что в этом документе, как обычно, по каждому из поручений будут указаны сроки и ответственные за их исполнение. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что в плане контроля за выполнением президентских поручений ведется «не просто единовременное разбирательство», а планомерная работа Контрольного управления главы государства.

Путин о защите бизнеса

В послании Федеральному собранию 20 февраля Путин, в частности, подчеркнул необходимость «избавляться от всего, что ограничивает свободу и инициативу предпринимательства». «Добросовестный бизнес не должен постоянно ходить под статьей, постоянно чувствовать риск уголовного или даже административного наказания», — сказал президент.

Глава государства при этом напомнил, что в одном из прежних посланий он уже обращал внимание на необходимость устранения ограничений свободы и инициативы предпринимательства, однако ситуация изменилась не сильно. По его словам, сегодня почти половина дел (около 45%) в отношении предпринимателей прекращается, не доходя до суда, а значит их «возбуждали кое-как или по непонятным соображениям».

Путин также отметил, что при расследовании экономических уголовных преступлений нужно жестко ограничивать поводы продлевать сроки содержания под стражей. В связи с этим президент попросил Верховный суд и Генпрокуратуру еще раз проанализировать ситуацию и разработать свои решения. Глава государства добавил, что деловые объединения предлагают создать специальную цифровую платформу, с помощью которой предприниматели смогут не только сделать публичной информацию о давлении на бизнес, но и обращаться к руководителям правоохранительных органов.

«Поручаю правительству вместе с бизнес-сообществом проработать технологические решения и нормативную базу, которая позволит запустить этот механизм», — сказал Путин, отметив, что к концу 2019 года такая платформа должна действовать хотя бы в пилотном режиме.

Источник: ТАСС