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Президент поддержал ипотеку

В послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил, что при появлении в семье третьего и следующих детей можно будет рассчитывать на получение 450 000 рублей для погашения ипотеки.

21.02.2019 Нет комментариев
 
Президент поддержал ипотеку

Сегодня для семей, где появляется второй ребенок, предусмотрена другая мера поддержки — материнский капитал. Его размер в этом году составляет 453 000 рублей. На средства материнского капитала можно купить квартиру от застройщика или жилье на вторичном рынке, а значит многодетные семьи смогут направить на покупку жилья порядка 900 тыс. рублей.

Еще одна мера поддержки одновременно и семей с детьми (где второй или последующий ребенок родился после 1 января 2018 г.), и рынка ипотечного кредитования — льготная ставка в 6% годовых. Ранее она действовала только первые пять лет от всего срока кредита. Президент предложил распространить льготную ставку на весь срок ипотечного кредита.

Спрос на ипотеку сохраняется в стране на высоком уровне. Прошедший 2018 год оказался рекордным по объёмам выдачи ипотеки: выдано 1,5 млн кредитов на сумму 3 трлн рублей. Спрос сохранился и в январе текущего года: по предварительным данным банки предоставили россиянам 85 млрд рублей на покупку жилья (60 млрд рублей в январе 2018 года). Начавшийся в прошлом году рост ставок продолжился: стоимость ипотеки увеличили и Сбербанк, и ВТБ. При этом в конце января глава Сбербанка Герман Греф отмечал, что во второй половине года ставки по ипотеке могут снизиться. В конце прошлого года средневзвешенная ставка ипотечного кредитования составляла 9,66%.


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