Пропало с сайта суда дело о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

После судебных заседаний в режиме нон-стоп по делу бывшего директора бердского Комбината бытовых услуг Александра Кожина суд сделал перерыв до 26 февраля.

Пока идет допрос свидетелей, коих только сторона обвинения заявила 40, прокомментировала сегодня, 21 февраля, «Курьер. Среда. Бердск» помощник прокурора города Анна Белова. Пока допросили меньше половины.

В четверг прошло очередное заседание — в отсутствии прессы. На сайте Бердского городского суда последние несколько дней информации о процессе по делу Кожина не было. Точнее, она появлялась на следующий день.

Такая же ситуация сложилась и с делом экс-начальника бердской полиции Сергея Проценко. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», процесс продолжился после длительного перерыва, который сделали на время четвертой экспертизы стоимости земельного участка. Эксперты минюста оценили его в 790 тыс. рублей — в 2,5 раза меньше того, что предъявляло обвинение.

В суде «Курьер. Среда. Бердск» объяснили это сбоем программы. В данный момент информации о сегодняшнем заседании с участием Александра Кожина и его подельников все еще нет, хотя оно прошло 21 февраля в 10.00.

Кроме того, в фигурантах дела теперь официально представлены спикер горсовета Валерий Бадьин и нынешний директор КБУ Владимир Воспанчук. Как пояснили в суде, они представляют в процессе потерпевшую сторону. Бадьина, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», уже допросили.

Дело «о хищении воды»

По версии следствия, в 2006 году директор ЗАО «Международный комплекс «Сибиряк» Владимир Дыненков заключил с МУП «Бердский водоканал», правопреемником которого является МУП «Комбинат бытовых услуг» договор на отпуск питьевой воды и соответственно взял обязательства ежемесячно производить полную оплату воды согласно приборов учета.

В сентябре 2017 года сотрудники КБУ выявили факты незаконного подключения (врезки) комплексом «Сибиряк» к водопроводу холодного водоснабжения без учета количества потребления объема холодной воды. Согласно произведенному расчету, ЗАО «МК «Сибиряк» обязано оплатить в пользу Комбината бытовых услуг за предоставленную услугу более 170 млн рублей.

Дыненков, не желая погашать задолженность, через Оленича обратился к Кожину с целью снижения суммы задолженности до 380 тыс. рублей, считает следствие.