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Фальшивые 5-тысячные купюры разменивают в магазинах Бердска

В 2018 году число фактов с поддельными деньгами увеличилось на 75%, выявлено 9 коррупционеров и 1 взяточник. МВД высоко оценивает работу бердских полицейских, несмотря на дефицит кадров.

21.02.2019 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Один комментарий
 
Фальшивые 5 тысячные купюры разменивают в магазинах Бердска

Владимир Соколов занял пост начальника полиции Бердска в июне 2018 года

Рассказал об итогах работы за 2018 год начальник бердской полиции Владимир Соколов депутатам Бердска сегодня, 21 февраля, депутатам горсовета.

По словам главного полицейского города в прошлом году сотрудники отдела бердской полиции неустанно боролись с преступниками. Так, в сфере незаконного оборота наркотических средств расследовано 123 преступления. Выявлено 49 преступлений экономической направленности и 9 коррупционнеров. Удалось даже задокументировать 1 факт взяточничества.

Кроме того, в прошлом году зарегистрировано 7 фактов фальшивомонетничества и подделки ценных бумаг, что больше на 75 % по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.

— Горожане обращались в отдел с фальшивыми купюрами в одну или пять тысяч рублей. Обычно эти деньги разменивались в магазинах, а сообщения об этом поступали к нам, — рассказал депутатам Владимир Соколов.

Деятельность отдела была нацелена на исполнение требований указов президента страны, нормативно-правовых документов РФ, в том числе МВД России. А по результатам работы за 12 месяцев прошлого года, в соответствии с критериями оценки оперативно-служебной деятельности подразделений МВД России на региональном уровне, а также с учетом экспертной, ведомственной и вневедомственной оценки, отдел оценивается в целом положительно и занимает первый ранг среди органов внутренних дел по Новосибирской области.

Начальник бердской полиции отметил, что по состоянию на 31 декабря 2018 года штатная численность аттестованного личного состава отдела составляет 197 единиц. В отделе не хватает 17 полицейских.

 


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Однако… Только и остаётся, что себя нахваливать. Спросили бы у населения Бердска, совпадает их мнение или нет…

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