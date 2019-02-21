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Порошенко увидел 500 российских танков в Донбассе

Президент подсчитал, что это «больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии». А значит, Украину смело можно назвать восточным флангом НАТО. Но ей это не светит еще лет 20.

21.02.2019 Фото: pixabay 3 коммент.
 
Порошенко увидел 500 российских танков в Донбассе

Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что в Донбассе у ополченцев не менее 496 танков, это, по его данным, больше, чем у Германии, Франции, Испании или Италии.

«В Донбассе российские вооруженные формирования имеют 496 танков. Для вашей информации: это количество больше, чем в Германии или Франции, Испании или Италии», — приводит слова Порошенко во время выступления в среду на дебатах Генеральной ассамблеи ООН по ситуации на неподконтрольных Киеву территориях Украины агентство УНИАН.

По его словам, именно Украина сдерживает эту силу, которая, «насчитывает 938 бронированных боевых машин, 128 реактивных систем залпового огня, 776 артиллерийских систем (в том числе самоходных)».

«Украина по сути стала реальным восточным флангом НАТО в защите трансатлантической свободы и демократии», — добавил президент Украины.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Порошенко сделал свое выступление в Генассамблее ООН, где он во всем обвинял Россию, частью предвыборной кампании.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. При этом бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявлял, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет. Еврокомиссар по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан также заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Психиатр

    Странно, что Европа так и глотает весь этот горячечный бред.

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  2. Аноним

    А пусть Украина спутник запустит и рассмотрит что там таки на фланге стоит? *CRAZY*

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  3. Гость

    НВР: украина всего лишь бревно для тарана ворот РФ. Не более. Но сами древнеукрошумеры надеются на вложения в это бревно! :-D :-D :-D

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