КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам 2 к кв К Маркса 7
Продам 1-ком на Микрорайоне
Продам 1-к в центре Бердска
Продам 3-ую квартиру!89137830675 Галина Васильевна
Продам комнату! 8913-783-06-75 Галина Вавильевна
Продам 3-ю
Продам 3-ю
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска

Песков рассказал о недовольстве Путина уголовным преследованием бизнеса

Войну мойщикам автомобилей в речке и Обском море объявил депутат Бердска

К данным о здоровье водителей допустят МВД без разглашения врачебной тайны

Рекордные 786 млрд рублей остались в бюджете по итогам 2018 года

Пропало с сайта суда дело о «хищении воды» на 170 млн рублей в Бердске

Превысил скорость звука Boeing 787-9 из-за сильного ветра

Забор и новая детская площадка появятся в городском парке Бердска

За обрушение школы оштрафовали на 3 тыс. рублей ее директора в Новосибирской области

Мужчины мечтают о гаджетах и автомобиле в подарок на 23 февраля

Последние комментарии

Февраль 2019
M T W T F S S
« Jan    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728  


За обрушение школы оштрафовали на 3 тыс. рублей ее директора в Новосибирской области

Ущерб от разрушения составил 1,7 млн рублей. СК расследует уголовное дело о нарушении требований безопасности — дети во время ремонта продолжали учиться.

21.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
За обрушение школы оштрафовали на 3 тыс. рублей ее директора в Новосибирской области

Во время ремонта школьники не должны учиться

Прокуратура Купинского района провела проверку в связи с обрушением наружной части стены и плит перекрытия здания МКОУ «Чаинская средняя образовательная школа».
Установлено, что в здании школы с 25 октября по 21 ноября 2018 года проводились ремонтные работы.

По законодательству в общеобразовательной организации и пришкольном интернате не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся, сообщили сегодня, 21 февраля, в областной прокуратуре.

Проверка показала, что вопреки этим требованиям при демонтаже окон в школе 21 ноября 2018 года в вечернее время произошло обрушение наружной части стены и плит перекрытия здания, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Нарушения закона могли повлечь тяжкие последствия в виде травмирования, летального исхода учащихся и работников образовательной организации.

По результатам проверки прокурор района внес руководителю МКУ «Управления образования Купинского района» представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

По инициативе прокурора директор школы, выдавший подрядчику разрешение на проведение ремонтных работ, привлечен к дисциплинарной ответственности, а также к штрафу в размере 3 тыс. рублей по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Обрушением причинен ущерб в сумме 1,7 млн рублей.

В настоящее время в результате принятых администрацией Купинского района мер обрушенная часть здания школы отремонтирована.

По факту обрушения следователь межрайонного отдела СКР по Новосибирской области возбудил и расследует уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба).

По делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия по установлению виновных лиц и взысканию причиненного ущерба.

Дело находится на контроле в прокуратуре района.


Похожие записи

Тэги:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Сдам в долгосрочную аренду офис в центре Бердска Песков рассказал о недовольстве Путина уголовным преследованием бизнеса Знал и молчал: Виновника гибели пилота «Вильги-35А» будут судить в Бердске

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Скидка 500 рублей на услуги по оформлению электронного полиса ОСАГО!.
Кредитно- страховое агентство (Автосалон) Авто Статус
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика