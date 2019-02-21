За обрушение школы оштрафовали на 3 тыс. рублей ее директора в Новосибирской области

Прокуратура Купинского района провела проверку в связи с обрушением наружной части стены и плит перекрытия здания МКОУ «Чаинская средняя образовательная школа».

Установлено, что в здании школы с 25 октября по 21 ноября 2018 года проводились ремонтные работы.

По законодательству в общеобразовательной организации и пришкольном интернате не допускается проведение всех видов ремонтных работ в присутствии обучающихся, сообщили сегодня, 21 февраля, в областной прокуратуре.

Проверка показала, что вопреки этим требованиям при демонтаже окон в школе 21 ноября 2018 года в вечернее время произошло обрушение наружной части стены и плит перекрытия здания, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Нарушения закона могли повлечь тяжкие последствия в виде травмирования, летального исхода учащихся и работников образовательной организации.

По результатам проверки прокурор района внес руководителю МКУ «Управления образования Купинского района» представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено.

По инициативе прокурора директор школы, выдавший подрядчику разрешение на проведение ремонтных работ, привлечен к дисциплинарной ответственности, а также к штрафу в размере 3 тыс. рублей по ч.1 ст.6.7 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, их воспитания и обучения).

Обрушением причинен ущерб в сумме 1,7 млн рублей.

В настоящее время в результате принятых администрацией Купинского района мер обрушенная часть здания школы отремонтирована.

По факту обрушения следователь межрайонного отдела СКР по Новосибирской области возбудил и расследует уголовное дело по ч.1 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, если это повлекло причинение крупного ущерба).

По делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия по установлению виновных лиц и взысканию причиненного ущерба.

Дело находится на контроле в прокуратуре района.