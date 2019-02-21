Войну мойщикам автомобилей в речке и Обском море объявил депутат Бердска

Совет депутатов Бердска выслушал отчет о работе Административно-технической инспекции за 2018 год сегодня, 21 февраля. Народный избранник Андрей Ковальский усомнился в эффективности работы инспекции, а депутат Елена Белова поинтересовалась: кто контролирует сохранность чистоты акватории Бердска. Ведь с весны по осень у берегов Обского моря и реки Раздельной можно часто наблюдать автомобилистов за мойкой транспорта.

Павел Дятлов сообщил, что берега относятся к природоохранной зоне и находятся в ведении Росприроднадзора Новосибирской области.

-Разберитесь, пожалуйста,в своих полномочиях. Если они ваши, то включите в план работы периодический контроль или рейды, может быть совместно с МВД и Управлением экологии водные объекты Бердска. Этим вопросом не занимается никто, — обратилась к директору Административно-технической инспекции Елена Белова.