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Мужчины мечтают о гаджетах и автомобиле в подарок на 23 февраля

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Мужчины мечтают о гаджетах и автомобиле в подарок на 23 февраля

А получают средства ухода за телом, одежду, обувь и подарочные сертификаты. Из оригинальных подарков — букет из воблы и полет в Дубаи.

21.02.2019 Фото: pixabay Нет комментариев
 
Мужчины мечтают о гаджетах и автомобиле в подарок на 23 февраля

Женщины не заморачивают себя подарками на 23 февраля

Мужчины мечтают получить в День защитника Отечества гаджеты, часы или автомобиль, однако получат средства ухода за телом, одежду, обувь и подарочные сертификаты, следует из исследования сервиса для размещения объявлений Avito.

Согласно исследованию, в этом году число женщин, планирующих поздравить представителей сильного пола с 23 февраля, выросло на 13 процентных пунктов — до 93%. При этом активнее всего это будут делать девушки в возрасте от 25 до 35 лет.

Подавляющая часть женщин выделила на подарок не более тысячи рублей.

«Большинство мужчин получит на День защитника Отечества средства для ухода за телом (25%), чуть меньше — одежду и обувь (23%). Следом идут подарочные сертификаты (16%), товары для спорта (15%), а также носки (14%). А вот одному проценту мужчин достанется автомобиль. Столько же счастливчиков обзаведутся домашними животными», — говорится в исследовании.

Сами мужчины хотели бы получить в подарок гаджет (26%), часы (25%), автомобиль (22%) и товары для спорта (20%). При этом только 17% обрадуются дезодоранту и лишь 8% — носкам и нижнему белью, отметили в Avito.

Также есть и оригинальные варианты подарков. Среди них: «букет из вобл», «что-то для авто», «парфюм», «полет в Дубай», «перфоратор», «сладости», «мангал», «билет на концерт, в театр» и «костюм для рыбалки».

В некоторых случаях ожидание и реальность все же совпадают: в обоих рейтингах фигурируют товары для спорта, алкоголь, книги и животные. В прошлом году большинство мужчин получили в подарок дезодорант и пену для бритья (43%), носки (23%), одежду и обувь (13%).

Источник: РИА Новости



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