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Когда и как встретят Масленицу в Бердске

На главной бердской площади пройдет областной праздник проводов зимы 9 марта. Запланировано праздничное шествие и взятие снежной крепости.

21.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев
 
Когда и как встретят Масленицу в Бердске

На Масленицу в Бердске щедро угощают блинами

В Бердске на площади Горького 9 марта пройдет областной праздник «Широкая Масленица», сообщили в министерстве культуры Новосибирской области. Начнутся гуляния в 13.00.

Масштабные проводы зимы организуют региональный минкульт, областной центр русского фольклора и этнографии и бердский отдел культуры.

-Праздник проводится с целью сохранения традиционной культуры Новосибирской области и популяризации народных календарно-обрядовых праздников, — пояснили в министерстве.

В программе: костюмированное шествие творческих коллективов «Масленичный поезд»; театрализованное действие «Встреча Масленицы»; традиционные масленичные хороводы, песни, танцы; концерт фольклорных коллективов Новосибирской области; конкурс частушечников; взятие снежной крепости; проводы Масленицы и сожжение чучела; выставка-ярмарка изделий мастеров декоративно-прикладного искусства.

На празднике ожидается более 300 участников.


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