Макаревич: после фразы об идиотах «россияне опять оскорбились»

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич после своих слов об идиотизме людей отметил, что «россияне опять оскорбились».

«В общественном сознании произошли за 40 лет необратимые перемены. Потому что 40 лет назад огромной популярностью пользовалась песня «Машины» «Битва с дураками». Если кто помнит, она тоже заканчивалась словами «Лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало». И все ликовали, и никто не оскорблялся и не принимал это на свой счет. А теперь смотрите, как оскорбляться научились!» — написал артист в Facebook.

Он также добавил, что фраза об идиотах принадлежит не ему, а писателю Эдгару Аллану По.

Ранее Макаревич в интервью Lenta.Ru выразил мнение, что 80% населения Земли являются идиотами. Самого себя он отнес к оставшимся 20%.

В прошлом году артист во время гастролей в США заявил, что американцы «спокойнее, веселее и добрее» россиян. Он отметил, что еще несколько лет назад не видел таких различий, и сделал вывод, что с российскими гражданами происходит что-то ужасное.

В ответ на комментарий одного из подписчиков, в котором говорилось, что на жителей страны так повлияла «пропаганда», Макаревич пояснил свою позицию.

«Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал он.

Источник: РИА Новости