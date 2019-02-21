Макаревич: после фразы об идиотах «россияне опять оскорбились»

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Дядька уже давно взрослый, публичный, в совета при комитете Госдумы по культуре, а совсем не понимает, что заявления нужно фильтровать. Тем более в условиях тотального хайпа. Второй вариант- с возрастом вжился в роль мессионера, который вправе учить неразумных «туземцев»(«еще несколько лет назад не видел таких различий, и сделал вывод, что с российскими гражданами происходит что-то ужасное»).
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В Российском Профсоюзе Профессионалных Оскорбляющихся запредельно развито чувство самопрезрения: У оскорбленных россиян даже в мыслях не могло зародиться, что они попадают в 20% мировых умников, а не в 80% остальных.
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Я в первый момент отнес себя к 20%.
Но когда тоже самое сделал Макаревич, засомневался и в себе.
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Обижаются те, кто…Ну сами понимаете…На мой взгляд, показатель в 80% не соответствует действительности. Он изрядно занижен.
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Во все времена, тупым народом было проще управлять. Именно поэтому, по всему миру убивается система образования. А тот, кто считает себя умным и не видит деградации общества, глубоко заблуждается. Вот именно такие люди и обижаются на слова Макаревича.
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Макаревич далеко не первый из известных личностей, кто за последние 100 лет, поднимал тему идиотизма большинства населения, какой угодно страны, ну, это неоспоримый факт, с этим нужно просто смириться, как с физическими законами природы
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