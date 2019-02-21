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Макаревич: после фразы об идиотах «россияне опять оскорбились»

После гастролей по США музыкант сделал вывод, что с российскими гражданами происходит что-то ужасное.

21.02.2019 Фото: Анна Артемьева/Новая газета 6 коммент.
 
Макаревич: после фразы об идиотах россияне опять оскорбились

Андрей Макаревич

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич после своих слов об идиотизме людей отметил, что «россияне опять оскорбились».

«В общественном сознании произошли за 40 лет необратимые перемены. Потому что 40 лет назад огромной популярностью пользовалась песня «Машины» «Битва с дураками». Если кто помнит, она тоже заканчивалась словами «Лишь в этот миг я осознал, насколько нас осталось мало». И все ликовали, и никто не оскорблялся и не принимал это на свой счет. А теперь смотрите, как оскорбляться научились!» — написал артист в Facebook.
Он также добавил, что фраза об идиотах принадлежит не ему, а писателю Эдгару Аллану По.

Ранее Макаревич в интервью Lenta.Ru выразил мнение, что 80% населения Земли являются идиотами. Самого себя он отнес к оставшимся 20%.

В прошлом году артист во время гастролей в США заявил, что американцы «спокойнее, веселее и добрее» россиян. Он отметил, что еще несколько лет назад не видел таких различий, и сделал вывод, что с российскими гражданами происходит что-то ужасное.
В ответ на комментарий одного из подписчиков, в котором говорилось, что на жителей страны так повлияла «пропаганда», Макаревич пояснил свою позицию.
«Ей-богу, мне кажется, они открыли какой-то двадцать пятый кадр, который реально превращает людей в злобных дебилов», — написал он.

Источник: РИА Новости


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(6) Комментариев

  1. Аноним

    Дядька уже давно взрослый, публичный, в совета при комитете Госдумы по культуре, а совсем не понимает, что заявления нужно фильтровать. Тем более в условиях тотального хайпа. Второй вариант- с возрастом вжился в роль мессионера, который вправе учить неразумных «туземцев»(«еще несколько лет назад не видел таких различий, и сделал вывод, что с российскими гражданами происходит что-то ужасное»).

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  2. Аноним

    В Российском Профсоюзе Профессионалных Оскорбляющихся запредельно развито чувство самопрезрения: У оскорбленных россиян даже в мыслях не могло зародиться, что они попадают в 20% мировых умников, а не в 80% остальных.

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  3. Аноним

    Обижаются те, кто…Ну сами понимаете…На мой взгляд, показатель в 80% не соответствует действительности. Он изрядно занижен.

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    • 2%

      Во все времена, тупым народом было проще управлять. Именно поэтому, по всему миру убивается система образования. А тот, кто считает себя умным и не видит деградации общества, глубоко заблуждается. Вот именно такие люди и обижаются на слова Макаревича.

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  4. Поросёнок Пётр

    Макаревич далеко не первый из известных личностей, кто за последние 100 лет, поднимал тему идиотизма большинства населения, какой угодно страны, ну, это неоспоримый факт, с этим нужно просто смириться, как с физическими законами природы ;)

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