В отряд российских космонавтов объявлен новый набор

Начался новый набор в российский отряд космонавтов, официально об этом будет объявлено в ближайшее время, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

«Приказ об организации работ по новому набору в отряд космонавтов «Роскосмоса» был подписан на прошлой неделе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в приказе не определено, в какие сроки и сколько кандидатов должны быть набраны в отряд. Он указал, что эти параметры будут определены Центром подготовки космонавтов.

Эту информацию также подтвердил другой источник. По его словам, в ближайшее время о начале набора в отряд космонавтов будет объявлено официально.

В свою очередь руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что документ находится «в стадии проработки условий и положений».

В 2018 году завершился начавшийся в 2017 году набор в отряд космонавтов. Было подано около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь шесть человек.

Ранее «Роскосмос» сообщал о том, что новый набор в отряд начнется весной 2019 года.

Источник: РИА Новости