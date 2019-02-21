В отряд российских космонавтов объявлен новый набор

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В детстве, естественно хотел стать космонавтом и быть как Гагарин, теперь же, возможность только одна, космический туризм, осталось только денег накопить
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