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В отряд российских космонавтов объявлен новый набор

В 2018 году было подано около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь шесть человек.

21.02.2019 Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий
 
В отряд российских космонавтов объявлен новый набор

Александр Самокутяев и Сергей Рязанский, проходившие парашютную подготовку на аэродроме в Бердске, уже побывали вы космосе

Начался новый набор в российский отряд космонавтов, официально об этом будет объявлено в ближайшее время, сообщили РИА Новости два источника в ракетно-космической отрасли.

«Приказ об организации работ по новому набору в отряд космонавтов «Роскосмоса» был подписан на прошлой неделе», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в приказе не определено, в какие сроки и сколько кандидатов должны быть набраны в отряд. Он указал, что эти параметры будут определены Центром подготовки космонавтов.

Эту информацию также подтвердил другой источник. По его словам, в ближайшее время о начале набора в отряд космонавтов будет объявлено официально.

В свою очередь руководитель пресс-службы «Роскосмоса» Владимир Устименко сообщил РИА Новости, что документ находится «в стадии проработки условий и положений».

В 2018 году завершился начавшийся в 2017 году набор в отряд космонавтов. Было подано около 420 заявок от желающих со всей страны, однако отбор прошли лишь шесть человек.

Ранее «Роскосмос» сообщал о том, что новый набор в отряд начнется весной 2019 года.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    В детстве, естественно хотел стать космонавтом и быть как Гагарин, теперь же, возможность только одна, космический туризм, осталось только денег накопить *CRAZY*

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