Пророчит войну Белоруссии экс-глава НАТО

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию Liga.net заявил, что Россия якобы хочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границам Европы.

Рассмуссен заявил, что если Белоруссия не начнет проводить реформы, то ее может ожидать война. Он также призвал страну быстрее начать «реформироваться», чтобы достичь демократии и свободы, а также обезопасить себя от якобы «российской агрессии».

«Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии. И я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию», — сказал экс-генсек НАТО.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к любой степени интеграции его страны и России, если такое объединение поддержат народы обоих государств.

Источник: РИА Новости