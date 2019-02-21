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Пророчит войну Белоруссии экс-глава НАТО

Он также призвал страну быстрее начать «реформироваться», чтобы достичь демократии и свободы, а также обезопасить себя от якобы «российской агрессии».

21.02.2019 Фото: elise.com.ua 3 коммент.
 
Пророчит войну Белоруссии экс глава НАТО

Бывший глава НАТО предрек Белоруссии войну

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью изданию Liga.net заявил, что Россия якобы хочет присоединить Белоруссию и за счет этого приблизиться к границам Европы.
Рассмуссен заявил, что если Белоруссия не начнет проводить реформы, то ее может ожидать война. Он также призвал страну быстрее начать «реформироваться», чтобы достичь демократии и свободы, а также обезопасить себя от якобы «российской агрессии».
«Эту страну ожидает такой сценарий, если она не начнет реформироваться. Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии. И я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию», — сказал экс-генсек НАТО.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов к любой степени интеграции его страны и России, если такое объединение поддержат народы обоих государств.

Источник: РИА Новости


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    Чего хочет?
    Захватить белорусь чтоб приблизиться к норвегии?
    эстонии и латвии?
    А на фига?.. 8)

    Thumb up 0 Thumb down 0

  2. Гость

    Хохлов обработали, взялись за белорусов?! Есть там прослойка свидомитов… Могут замутить! 8)

    Thumb up 3 Thumb down 0

  3. Гость

    «И я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию», — сказал экс-генсек НАТО.»
    Очень сожалею, что наши дипломаты не умеют вот так, жёстко, обусловить помощь из России нашим разнообразным «братьям»! Щедро наваливаем в подставленные руки и всё мечтаем, что оценят нашу доброту. Нет! Не оценят! 8)

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