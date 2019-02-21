Пророчит войну Белоруссии экс-глава НАТО
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Чего хочет?
Захватить белорусь чтоб приблизиться к норвегии?
эстонии и латвии?
А на фига?..
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Хохлов обработали, взялись за белорусов?! Есть там прослойка свидомитов… Могут замутить!
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«И я бы хотел, чтобы Белоруссия получала больше помощи от Запада. Но нам нужно видеть переориентацию на свободу и демократию», — сказал экс-генсек НАТО.»
Очень сожалею, что наши дипломаты не умеют вот так, жёстко, обусловить помощь из России нашим разнообразным «братьям»! Щедро наваливаем в подставленные руки и всё мечтаем, что оценят нашу доброту. Нет! Не оценят!
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