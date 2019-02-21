Снесли голову подтаявшей снегурочке в Бердске

Завершает работу снежный городок в городском парке культуры и отдыха Бердска.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» заведующий городским парком Сергей Баранов, снежные фигуры начали таять, и дети начали шалить, то снегурочке голову «оторвут», то разрушат других новогодних персонажей. 20 февраля их полностью убрали с площадки.

— Фигуры стали очень рыхлыми. Ребятишки на них залазят, был риск, что-кто-нибудь подскользнется и упадет. Поэтому их и убрали. На очереди горка. Она тоже становится не безопасной для детей. Демонтируем ее в предстоящие выходные, — сообщил Сергей Баранов.

По словам Сергея Александровича, этой зимой в городском парке культуры и отдыха не было зарегистрировано ни одного случая вандализма. Все формы остались в целости и сохранности.