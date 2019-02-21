Рейтинг доступности наркотиков в мире опубликовал Bloomberg
Экспертиза снизила цену «роковой земли» до 790 тыс. рублей экс-начальника полиции Бердска
Судят стрелявшего по детям из винтовки 17-летнего стрелка в Новосибирске
Снесли голову подтаявшей снегурочке в Бердске
Стартовала работа над спецпроектом «Выпускник-2019»
Путин предложил «взвешивать риски» перед угрозами в адрес России
Садоводческие товарищества предлагают приравнять к поселкам
Фотомарафон «Мой папа» вышел в газете «Курьер.Среда.Бердск»
Вопросы предпенсионеров собирает «Курьер. Среда. Бердск»
Забывшего сменку второклассника заставили ходить в носках на уроках в Новосибирске