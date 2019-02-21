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Холст с «Простите» и подписью Горбачева ушел с молотка за 12 млн рублей

Первоначальная цена арт-провокации выросла в ходе 10-минутных торгов в 120 раз.

21.02.2019 Фото: facebook.com/nekotorye Нет комментариев
 
Холст с Простите и подписью Горбачева ушел с молотка за 12 млн рублей

Надпись «Простите» сделана художником Ивановым

Арт-провокация с автографом бывшего президента СССР Михаила Горбачева была продана в среду на торгах аукционного дома «12й стул» за 12 миллионов рублей.

«Арт-провокация «Горбачев. Простите» ушла с молотка за 12 миллионов рублей со 120-кратным превышением первоначальной цены», — рассказали в среду «Интерфаксу» в пресс-службе аукционного дома. Там добавили, что лот стартовал с суммы 100 тыс. рублей и был продан в результате 10-минутного торга, в котором участвовали зал, заочные и телефонные биддеры.

Отмечается, что новым владельцем стал анонимный телефонный покупатель. «Он заплатит, с учетом премии (процента аукционного дома — ИФ), 13,8 млн рублей», — пояснили в аукционном доме.

Лот представлял собой холст с автографом в левом нижнем углу: «М Горбачев / П СССР». Сверху расположилась надпись «Простите», сделанная художником Ивановым.

Жил был Михаил Сергеевич Горбачев, генеральный секретарь, а потом президент. Но потом был 1991 г., 1993 г. А когда-то…

Опубликовано Екатериной Кухтой Вторник, 12 февраля 2019 г.

Источник: Интерфакс


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