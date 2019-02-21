Судят стрелявшего по детям из винтовки 17-летнего стрелка в Новосибирске

Дело 17-летнего стрелка по детям передали в суд города Новосибирска, сообщили у управлении МВД по Новосибирской области 20 февраля. Инцидент произошел в августе 2018 года на улице Родники на территории Калининского район а Новосибирска.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 17-летний местный житель устроил стрельбу с балкона квартиры из пневматической винтовки в проходящих мимо детей. В результате одному из них злоумышленник попал в голову, тем самым причинив легкий вред здоровью.

-Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий в течение нескольких дней по составленному фотороботу задержали подозреваемого в совершении преступления. Сотрудниками полиции были назначены и произведены все необходимые экспертизы в результате которых установлено, что данное оружие является пневматической винтовкой, также экспертиза подтвердила, что изъятая пуля выпущена из этого оружия, — рассказали в полицейском ведомстве.

Уголовное дело направлено в Калининский районный суд для дальнейшего рассмотрения по существу. Несовершеннолетнего обвиняют в трех эпизодах хулиганства: грубое нарушение общественного порядка; выражающее явное неуважение к обществу, совершенного с применением оружия; умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия.