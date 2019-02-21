Скандал из-за мусорной реформы по обращению к Травникову устроили депутаты Бердска
Елена Белова предлагает обратиться к губернатору Новосибирской области с идеей о передаче полномочий по утверждению тарифа на вывоз мусора для населения на местную власть. Депутаты не поддержали коллегу голосом.
Елена Белова трижды поднимала вопрос на Совете депутатов о мусорном тарифе
Вынесла на общее обсуждение предложение об отправке письма в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на очередной сессии горсовета Бердска депутат Елена Белова сегодня, 21 февраля. После бурных обсуждений идеи большинство депутатов не поддержали коллегу голосом.
Так, Елена Белова ратовала за то, чтобы отправить обращение к Травникову и заксобрание Новосибирской области с предложением о возложении полномочий по сбору и вывозу мусора на горадминистрацию. Народная избранница предположила, что в этом случае тариф на коммунальную услугу станет в разы ниже и облегчит жизнь бердчан. До сессии обращение рассматривали два профильных депутатских комитетов, которые решили направить документ на согласование главе Бердска Евгению Шестернину, возглавляющему рабочую группу по «мусорной реформе».
— Никакого заключительного слова от администрации к сессии мы не получили, хотя в обращении нет цифр и тарифов, чтобы его можно было долго рассматривать. Здесь есть ссылка на законодательство, которое позволяет передать полномочия в органы местного самоуправления по утверждению и определению тарифа для населения. Есть очень много обращений граждан, что тариф установлен завышеный. Неоднократно задавались вопросы регоператору по поводу экологического налога, НДС, организации вывоза мусора из частного сектора, никаких вразумительных ответов от представителей «Экология-Новосибирск» получено не было. Люди заключает договоры, а вопросы не решены до сих пор. Нам не нужно ждать заключения от власти. У нас полигон под боком, для того, чтобы жители не платили больше денег. Справедливости ради, люди должны платить за то, за что они обязаны заплатить, — обратилась к коллегам Елена Белова.
Мнение спикера горсовета, и. о. мэра и депутата, возглавляющего компанию по перевозке отходов, читайте в ближайшее время.
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Белова так то права…
хотя в эффективность обращения к Травникову не верю…едрос , поставленный лично Путиным, прекрасно понимает куда и кому в карман эти денежки мусорного оброка идут …будут изображать озабоченность, на чем тему закроют…
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Вчера Путин конкретно сказал, что просто так поднять тарифы на вывоз мусора нельзя- только при существенных изменениях для жителей. А что изменилось у нас, в бердске? Ответ простой-НИЧЕГО.Тот же наш «южный» друг-дворник те же два раза в неделю вывозит контейнер с мусором, та же мусоровозка все это увозит на т\у же Бердскую свалку. Где изменения? Может кто-то, что-то видит? Подскажите пожалуйста, может у меня что-то со зрением и я не вижу того, что видит наш мэр и депутаты. Может эти товарищи при власти в выходные выезжают на свалку и там сами все это овно сортируют? Ну если так, то заранее извеняюяь и выражаю им огромную мирси.
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Путин постоянно что-то говорит. А что меняется после его разговоров? Ни-че-го.
Реальные ухудшения происходят всегда безотносительно к выступлениям трибунных говорилок. А потом — разговоры, разговоры, разговоры… до следующего налога или повышения.
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Наши «народные избранники» (за редким исключением) не собираются делать никаких телодвижений по обращению с ТКО и даже обсуждать не хотят этот вопрос. Плывут по течению — куда вынесет, туда и приплывут. Вспомните 1/12 по квартплате!
Депутаты нужны только для формального «одобрямса» решений администрации и решения шкурных личных или родственных вопросов. И зачем тратить кучу денег на выборы и зарплату спикера? Разогнать — и дело с концом!
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не разгоните.
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«Люди заключает договоры, а вопросы не решены до сих пор.»(с).Прав Макар-80% баранов.
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Себя-то к 20% поди причисляете?
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В Белокаменном изменения увидели только в платежках за январь,
появилась новая строка, за вывоз бытовых отходов 92 руб.
Больше никаких изменений.
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Это очень хорошая инициатива наших властей, сразу виден результат. Понимание за что плати 92руб с человека.
Мусор теперь сам исчезает в квартире, не надо выносить. Удобно!
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