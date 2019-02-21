Скандал из-за мусорной реформы по обращению к Травникову устроили депутаты Бердска

Вынесла на общее обсуждение предложение об отправке письма в адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова на очередной сессии горсовета Бердска депутат Елена Белова сегодня, 21 февраля. После бурных обсуждений идеи большинство депутатов не поддержали коллегу голосом.

Так, Елена Белова ратовала за то, чтобы отправить обращение к Травникову и заксобрание Новосибирской области с предложением о возложении полномочий по сбору и вывозу мусора на горадминистрацию. Народная избранница предположила, что в этом случае тариф на коммунальную услугу станет в разы ниже и облегчит жизнь бердчан. До сессии обращение рассматривали два профильных депутатских комитетов, которые решили направить документ на согласование главе Бердска Евгению Шестернину, возглавляющему рабочую группу по «мусорной реформе».

— Никакого заключительного слова от администрации к сессии мы не получили, хотя в обращении нет цифр и тарифов, чтобы его можно было долго рассматривать. Здесь есть ссылка на законодательство, которое позволяет передать полномочия в органы местного самоуправления по утверждению и определению тарифа для населения. Есть очень много обращений граждан, что тариф установлен завышеный. Неоднократно задавались вопросы регоператору по поводу экологического налога, НДС, организации вывоза мусора из частного сектора, никаких вразумительных ответов от представителей «Экология-Новосибирск» получено не было. Люди заключает договоры, а вопросы не решены до сих пор. Нам не нужно ждать заключения от власти. У нас полигон под боком, для того, чтобы жители не платили больше денег. Справедливости ради, люди должны платить за то, за что они обязаны заплатить, — обратилась к коллегам Елена Белова.

Мнение спикера горсовета, и. о. мэра и депутата, возглавляющего компанию по перевозке отходов, читайте в ближайшее время.