Вопросы предпенсионеров собирает «Курьер. Среда. Бердск»

Если вам осталось совсем немного до пенсии и у вас накопилась масса вопросов по порядку ее получения, пишите на bkurer@mail.ru, звоните по тел. 3-00-10 или пишите в комментариям под этим материалом.

На них ответят представители Пенсионного фонда.