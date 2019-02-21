Рейтинг доступности наркотиков в мире опубликовал Bloomberg

Доступнее всего наркотики в Люксембурге, Нидерландах и Уругвае — по подсчетам Bloomberg, там потребительская корзина из опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина, составляет от 9% до 11% недельного дохода. В Австралии, напротив, такая корзина, названная Bloomberg «корзиной порока», обойдется в 116% недельного заработка. Россия также вошла в число стран с самыми дорогими по соотношению цены к недельному доходу наркотиками — 82,7%.

Агентство Bloomberg в среду, 20 февраля, опубликовало рейтинг стран по стоимости «потребительской корзины порока», в которую, по замыслу агентства, входит по грамму четырех типов наркотиков — опиоидов, кокаина, марихуаны и амфетамина. Аналитики агентства оценили и стоимость такой корзины самой по себе и ее отношение к средней недельной зарплате в стране. Раньше Bloomberg готовил подобный рейтинг, подсчитывая стоимость в разных странах корзины из наркотиков, сигарет и алкоголя, теперь же решил оставить только наркотики, так как в большинстве стран они продаются на черном рынке и сбор информации о ценах на них сложнее.

При этом агентство отмечает, что его «измерение степени порока — лишь экономический индикатор, а не оценка моральности или законности этого».

В рейтинге стоимость наркотиков оценивается вне зависимости от того, насколько торговля ими легальна в той или иной стране.

Дешевле всего такая корзина оказалась в Люксембурге — ее стоимость составляет лишь 9% недельного дохода, далее следуют Нидерланды (9,2%), Уругвай (11,5%), Коста-Рика (13,2%) и Чили (16,7%). Дороже всего наркотики по отношению к недельному заработку в Австралии, где за такую корзину придется заплатить больше недельного дохода — 116%.

Также среди таких стран Япония (95,2%), Китай (93,6%), Россия (82,7%) и Румыния (82,1%). Что касается абсолютных показателей, Bloomberg выяснило, что дороже всего такая корзина из четырех наркотиков стоит в Австралии ($1263), Новой Зеландии ($1075) и США ($846), а дешевле всего в Лаосе ($21), Коста-Рике ($31) и ЮАР ($35).

Источник: Ъ